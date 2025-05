La quinta estrella de Antigua GFC, lleva el nombre de Dewinder Bradley

Después de haber sufrido dos amargas derrotas en una final, la tercera fue la vencida para Dewinder Bradley y Antigua GFC. El oriundo de Boca del Monte, Villa Canales, terminó por ser la figura al marcar el gol que derrotó a Municipal en su propia casa.

Era una asignatura pendiente en la carrera de Bradley, quien se ha convertido en uno de los pilares en la ofensiva del conjunto colonial, y cuatro días después del triunfo, sigue sin terminar de asimilarlo.

“Aún estoy viviendo con euforia, con este sentimiento que es único, y agradecido con Dios por haber logrado un título tan ansiado a nivel personal y grupal, aún más siendo parte importante de este logro”, dijo Bradley.

Desde su llegada a Antigua GFC, en el Torneo Apertura 2022, y sin ser titular indiscutible, Bradley suma 30 goles en la Liga Nacional, sin contar los cuatro que marcó en la pasada fase final, al ser el goleador del equipo campeón.

El número 13 de los coloniales ha sido muy resiliente, pues no ha tenido la constancia que quisiera como titular, pero ha sabido responder en los momentos claves. Uno de ellos fue la final contra Municipal, cuando ingresó desde el banquillo para silenciar las gradas rojas y consagrar al conjunto panzaverde.

“Este ha sido el logro más importante de mi carrera. Anotar es lindo en cualquier instancia, pero que sea el gol que valga el título para un equipo que lo merecía es poner la guinda al pastel, y ante un rival que lucía como favorito es maravilloso. En lo personal, he sido paciente cuando me ha tocado esperar mi turno en la banca, pero cuando ingreso me entrego al máximo, sin importar cuánto tiempo juegue, y esa fue la clave en la final. Gracias a Dios se me dio”, puntualizó.

Trabajo psicológico

Más allá de seguir una instrucción táctica del técnico Mauricio Tapia, Dewinder llevaba un as bajo la manga. Sabía que su equipo controlaba el juego y que Municipal había bajado la guardia, por lo que aprovechó ese momento para desestabilizar mentalmente a sus rivales, estrategia que le funcionó.

“Desde que entré, llevaba mucho enojo y euforia. El tema mental es muy fundamental en un partido. Ya dentro del campo logramos el empate y empecé a gritarles a mis compañeros y a alentarlos para levantar más el ánimo e ir hacia adelante. A los jugadores de Municipal los provocaba con tal de desconcentrarlos. Les decía que ya estaban asustados, que con el gol nuestro se vendrían abajo y que su afición se les iba a venir encima. Creo que los desenfoqué un poco. El estado anímico cambió y nos vinimos arriba. Ellos empezaron a desconcentrarse y a perder mucho las marcas, y derivado de eso vino el segundo gol de nosotros”, confesó.

Durmió con la medalla

Tras la conquista del título y la celebración con la afición y su familia, en una reunión más privada, Dewinder no dejó de vivir su sueño, por el que tanto luchó. Esa noche no se quitó la medalla y durmió con ella.

“Tuvimos una celebración con la Junta Directiva, donde me acompañó mi familia. Ya regresamos tarde a casa y no me quise quitar la medalla. La disfruté tanto que me quedé dormido con ella, ya que es el primer logro como profesional y es algo que no se logra todos los días. Al despertar le dije a mi esposa que todavía no me lo creía. A lo mejor para algunos es algo normal, pero para mí fue especial, ya que era el fruto de mucho sacrificio”, expresó.

Dewinder Bradley celebra el segundo gol de Antigua GFC que velió para derrotar a Municipal y así conseguir el título del Torneo Clausura 2025. (Foto Prensa Libre: Esbin Gracia).

Apoyo incondicional

Entre los sacrificios y momentos amargos que le han tocado vivir al delantero, ha logrado resurgir muchas veces por el apoyo incondicional de su familia. De hecho, hubo un tiempo en que dejó de jugar por casi tres años y, tras el nacimiento de su hija, su esposa fue quien lo motivó a regresar. Tanto así que la responsabiliza de que aún esté activo en el deporte de sus amores.

“El apoyo de mi familia ha sido fundamental. Es más, a lo mejor voy a sonar exagerado, pero yo le echo la culpa a mi esposa de lo que ahora soy. Llevo más de 13 años a su lado y hemos pasado bonitos momentos juntos. Pero cuando yo dejé de jugar, ella fue la que siempre me empujó a volver. Ha sido la base principal, junto a mi madre y mis hijos, y tiene mucho que ver en lo que me he convertido como profesional”, comentó.

El camino de Bradley

