La Selección de Guatemala inicia microciclos de cara al amistoso ante Argelia

La Selección Mayor de Guatemala regresa a la actividad internacional este fin de semana con el inicio de los microciclos de preparación para la Fecha FIFA de marzo. El conjunto chapín, dirigido por Luis Fernando Tena, retoma el trabajo con la ilusión de sumar experiencia y seguir construyendo el proceso después de haber quedado fuera de la Copa del Mundo 2026.

El partido ante Argelia el próximo 27 de marzo en el Estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia, representa una oportunidad importante para la Bicolor de medirse ante una selección clasificada al Mundial 2026 con figuras de primer nivel como Riyad Mahrez y Mohamed Amoura. Para Guatemala, este tipo de amistosos ante rivales de alto nivel son fundamentales para el crecimiento del proceso.

Durante las próximas semanas, varios jugadores de la Liga Nacional estarán ausentes de sus clubes para unirse a la concentración de la Selección Nacional. La Liga Nacional tendrá que disputar algunas jornadas sin sus figuras convocadas por Tena.

Entre los convocados que se reportaron al microciclo destaca Darwin Lom, delantero del The Strongest de Bolivia, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El atacante chapín no ocultó su alegría por volver a vestir la camiseta nacional. "Me siento muy contento de volver a estar aquí, estoy en un buen momento de mi carrera", afirmó el delantero.

Lom también habló sobre su experiencia en Bolivia y cómo eso lo tiene llegando en buenas condiciones a la Selección. "Me recibieron muy bien, como si fuera mi familia", señaló el atacante, quien también destacó el nivel del grupo guatemalteco. "Tenemos un gran equipo y creo que nos ayuda la incorporación de los jóvenes", indicó.

El delantero cerró sus declaraciones con un mensaje claro sobre los objetivos del grupo. "Vamos a trabajar y buscar victorias en cada oportunidad que tengamos con la selección", afirmó Lom, quien buscará aportar su mejor nivel en el partido ante Argelia y demostrar que el buen momento que atraviesa con su club puede trasladarse también a la camiseta de Guatemala.