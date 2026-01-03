Leonel Noriega asume como nuevo director técnico de Marquense rumbo al Clausura 2026

Deportivo Marquense inició una nueva etapa de cara al Torneo Clausura 2026 con la presentación oficial de Leonel Noriega como su entrenador. El técnico guatemalteco regresa al club para asumir un proyecto que busca estabilidad y competitividad, luego de un cierre irregular en el certamen anterior.

La dirigencia de los leones optó por un perfil conocido en la institución. Noriega ya tuvo un paso previo por el banquillo marquense y su conocimiento del entorno fue determinante para su contratación, tras la salida de Diego Martín Vásquez, quien dejó el proyecto hace unas semanas para continuar su carrera en el fútbol nicaragüense.

Desde el club se destacó el valor simbólico de su regreso, resaltando su identificación con la historia y la identidad de Marquense. La apuesta apunta a construir un proceso ordenado, con énfasis en el trabajo diario y en recuperar protagonismo en la Liga Nacional tras terminar décimos en el Apertura 2025 con apenas 23 puntos.

Presentación oficial del cuerpo técnico

La Junta Directiva de Marquense realizó este sábado el acto de presentación del nuevo cuerpo técnico en las oficinas del club. Noriega compareció ante los medios de comunicación acompañado de sus colaboradores, quienes conformarán el equipo de trabajo para el nuevo semestre.

El entrenador estará acompañado por el asistente brasileño Gerson Voss y el preparador físico nacional Luis Fernando Velásquez, quien regresa a la institución marquense. El trío técnico asume la responsabilidad de sacar adelante a un equipo que no clasificó a la liguilla en el torneo anterior.

Noriega ya estuvo a cargo de las prácticas desde el viernes 2 de enero, por lo que ahora se encuentra en proceso de evaluación del plantel para determinar las zonas a reforzar de cara al inicio del Clausura 2026.

El Cholo busca revertir los números

Marquense vivió un Apertura 2025 para olvidar al terminar en la décima posición de la tabla con 23 puntos, producto de apenas seis victorias, cinco empates y once derrotas. Los leones quedaron fuera de la zona de clasificación a liguilla y necesitan un cambio de rumbo urgente.

El técnico guatemalteco mejor conocido como "El Cholo" tiene la misión de revertir los malos números y devolver la competitividad al equipo. Su conocimiento del club y del medio guatemalteco serán fundamentales para lograrlo.