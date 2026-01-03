Clausura 2026: Así llegan los equipos de la Liga Nacional para encarar la primera fecha del torneo

La primera jornada del Torneo Clausura 2026 se disputará entre el miércoles 21 y jueves 22 de enero, según confirmó la Liga Nacional. Las fechas exactas y horarios de cada partido serán confirmados en los próximos días por la organización del torneo.

El calendario arranca con duelos atractivos que enfrentarán al campeón vigente Antigua GFC visitando Cobán, al líder de fase regular Municipal recibiendo a Mictlán, y al último lugar Comunicaciones visitando al semifinalista del Apertura 2025, Achuapa. El inicio del Clausura 2026 promete emociones desde la primera jornada con equipos renovados y proyectos en reconstrucción.

Xelajú MC estrenará técnico ante Aurora, el subcampeón de tabla Mixco visitará a Guastatoya, y Malacateco recibirá a Marquense en un duelo entre equipos de media tabla que buscan mejorar sus números del torneo anterior.

Xelajú MC vs Aurora FC

Los súperchivos recibirán a Aurora en el primer partido del torneo bajo la dirección de su nuevo técnico Roberto Hernández. Xelajú, que terminó sexto en la fase regular del Apertura 2025 con 28 puntos pero alcanzó la final de la Copa Centroamericana, enfrentará a un Aurora que finalizó cuarto con 39 puntos. Los quetzaltecos ya confirmaron la contratación del panameño Yair Jaén como primer refuerzo, mientras preparan su participación en la Copa de Campeones de Concacaf ante Monterrey en febrero.

Cobán Imperial vs Antigua GFC

El campeón vigente visitará Cobán en su debut oficial del Clausura 2026. Antigua, que conquistó el bicampeonato tras vencer a Municipal 2-1 en la final del torneo Apertura 2025, enfrentará a Cobán Imperial que terminó noveno con 23 puntos fuera de la liguilla. Los panzas verdes de Mauricio Tapia llegan como el equipo a vencer tras dominar el 2025 con dos títulos consecutivos. Cobán necesitará un plantel reforzado para competir ante el monarca del fútbol guatemalteco, que buscará iniciar el año con el pie derecho en su camino hacia el tricampeonato.

Achuapa FC vs Comunicaciones

El partido más atractivo de la jornada enfrentará al histórico semifinalista Achuapa ante el último lugar del Apertura 2025. Los cebolleros, dirigidos por el recién llegado Rafael Loredo y con Carlos "Cuilapa" Mejía como primer refuerzo, recibirán a un Comunicaciones en plena crisis. Los cremas terminaron últimos con apenas 20 puntos, su peor torneo en años, y llegan con nuevo técnico (Marco Antonio "El Fantasma" Figueroa) buscando redención inmediata. Achuapa, que alcanzó las semifinales tras eliminar a Mixco en cuartos, buscará aprovechar su localía para sumar de tres desde el arranque.

Municipal vs Mictlán

Los rojos, líderes de la fase regular del Apertura 2025 con 48 puntos, iniciarán el nuevo torneo en "El Trébol" enfrentando a Mictlán. Sin embargo, Municipal llega con incertidumbre tras terminar subcampeón ante Antigua y con una posible sanción por los incidentes violentos registrados en la final. Los escarlatas podrían verse obligados a jugar fuera de casa si la Directiva de la Liga Nacional inhabilita su estadio. Mictlán, que terminó octavo con 24 puntos, buscará sorprender al favorito en un partido donde los rojos necesitan recuperar confianza tras perder otra final.

Guastatoya vs Mixco

Este será uno de los contrastes más marcados de la jornada. Guastatoya terminó penúltimo con 22 puntos, mientras que Mixco fue subcampeón de la fase regular con 44 unidades. Los 'chicharroneros' llegan como claros favoritos ante un Guastatoya que necesita una reconstrucción urgente para no volver a sufrir en la tabla como en el Apertura 2025.

Malacateco vs Marquense

Malacateco recibirá a Marquense en un duelo entre equipos con realidades diferentes del torneo anterior. Malacateco terminó quinto con 31 puntos y clasificó a cuartos de final, mientras que Marquense finalizó décimo con 23 puntos fuera de la liguilla. Será un partido entre dos conjuntos que buscan mejorar sus números del semestre pasado y pelear por puestos de clasificación desde el arranque del torneo.