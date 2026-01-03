Carlos “Cuilapa” Mejía regresa a la Liga Nacional como nuevo jugador de Deportivo Achuapa

Deportivo Achuapa anunció oficialmente la contratación de Carlos Anselmo "Cuilapa" Mejía como su primer refuerzo para el Torneo Clausura 2026. El experimentado mediocampista guatemalteco regresa a la Liga Nacional tras disputar el último semestre con el CSD Chiquimulilla de la Primera División.

El Deportivo Achuapa comenzó a mover sus piezas de cara al nuevo torneo que tiene previsto iniciar el próximo 21 de enero. Con el objetivo de mantener el protagonismo mostrado en el certamen anterior, la institución cebollera apostó por Mejía como su primera incorporación bajo la dirección del recién llegado Rafael Loredo.

El futbolista se desempeña como mediocampista o extremo, y llega al club con la misión de aportar liderazgo, jerarquía y experiencia en un plantel que buscará ser nuevamente competitivo. Achuapa confía en que Carlos Mejía se convierta en una pieza importante dentro y fuera del campo.

Carlos "Cuilapa" Mejía cuenta con un extenso recorrido en el fútbol nacional. A lo largo de su carrera ha defendido las camisetas de equipos como Comunicaciones, C.D. Petapa, Antigua GFC y Xelajú MC, y el más reciente, Chiquimulilla en la la Primera División, acumulando valiosa experiencia en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

El mediocampista también tuvo un destacado paso por la Selección Nacional de Guatemala, sumando experiencia internacional que ahora pondrá al servicio del proyecto de Achuapa.

"Hacemos oficial y le damos la bienvenida a nuestra nueva incorporación, el experimentado guatemalteco Carlos Anselmo Mejía, un jugador nacional, conocedor de nuestro fútbol, mucha calidad y experiencia, llega a reforzar nuestro proyecto", expresó el club en el comunicado de bienvenida.

Carlos Mejía ya se encuentra trabajando con sus nuevos compañeros bajo la dirección del técnico mexicano Rafael Loredo. El estratega azteca, quien recientemente asumió el cargo en el banquillo cebollero, afina detalles con el plantel para el arranque del Clausura 2026.

La llegada de "Cuilapa" marca la primera contratación de la dirigencia de Loredo en Achuapa. El técnico mexicano, comienza a armar el equipo que buscará repetir o superar la histórica actuación del Apertura 2025.

El Deportivo Achuapa debutará en el Clausura 2026 enfrentando a Comunicaciones como local en el Estadio Winston Pineda Gudiel.