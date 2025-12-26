Rafael Loredo, nuevo técnico del Deportivo Achuapa para el Clausura 2026

Deportivo Achuapa anunció este viernes 26 de diciembre la contratación del técnico mexicano Rafael Loredo como nuevo estratega para el Torneo Clausura 2026. La noticia fue confirmada por el club en sus redes sociales, donde se destacó la experiencia y el enfoque formativo del entrenador azteca.

El cuadro cebollero viene de firmar una histórica participación en el Apertura 2025, en el que alcanzó las semifinales del certamen y fue eliminado por Municipal. Bajo la dirección del uruguayo Álvaro García —quien asumió el cargo en noviembre y dirigió ocho partidos—, Achuapa mostró un gran rendimiento a sus órdenes. Sin embargo, tras la eliminación, García anunció que no continuaría al frente del equipo.

Ante este escenario, la directiva jutiapaneca actuó con rapidez para asegurar a un técnico que dé continuidad al proyecto en desarrollo. En su comunicado oficial, el club expresó:

"Hacemos oficial y le damos la bienvenida a nuestro nuevo director técnico, el mexicano Rafael Loredo, un conocedor de nuestro futbol, profesional con mucha experiencia, visionario y con gran enfoque en los procesos juveniles."

El club también resaltó la trayectoria del estratega, que ha dirigido a: Club Puebla, Universidad de San Carlos, CF América U17, Xelajú MC, San Luis, CD Petapa y la Selección Sub-20 de Guatemala. Su liderazgo y visión, según el club, serán claves para fortalecer el proyecto deportivo y llevar al equipo al siguiente nivel.

Cabe recordar que el mayor logro de Loredo fue clasificar a la Selección Sub-20 de Guatemala a su segundo Mundial, disputado en Argentina en el 2023. Con esta incorporación, Achuapa busca mantener el impulso y seguir luchando por los puestos de clasificación en el siguiente certamen, y ser protagonista.