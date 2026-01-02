⁠El mexicano Rafael Loredo llega a Guatemala para dirigir al Deportivo Achuapa

El mexicano Rafael Loredo llega a Guatemala para dirigir al Deportivo Achuapa

Rafael Loredo arribó la noche del 1 de enero a Guatemala para iniciar el año tomando las riendas del equipo cebollero.

Alejandra Soto

Rafael Loredo arribó la noche del 1 de enero a Guatemala para iniciar el año tomando las riendas del Deportivo Achuapa.

El técnico mexicano Rafael Loredo arribó a Guatemala la noche del miércoles 1 de enero para tomar las riendas del Deportivo Achuapa en el Torneo Clausura 2026. El estratega azteca inició el año pisando suelo guatemalteco, listo para asumir un nuevo desafío en el fútbol nacional.

El arribo de Loredo marca su regreso al balompié chapín después de su experiencia al frente de la Selección Sub-20 de Guatemala. El técnico mexicano conoce bien el medio guatemalteco y llega con la misión de consolidar el proyecto del equipo achense tras su histórico torneo Apertura 2025.

Deportivo Achuapa oficializó la contratación del estratega azteca la semana pasada en sus redes sociales. "Le damos la bienvenida a nuestro nuevo director técnico, el mexicano Rafael Loredo, un conocedor de nuestro fútbol, profesional con mucha experiencia, visionario y mucho enfoque en los procesos juveniles", informó el club achense.

Loredo asume el cargo tras la salida de Álvaro García, quien dejó el banquillo después de la eliminación en semifinales ante Municipal. La directiva de Achuapa confía en que el mexicano será la pieza clave para seguir fortaleciendo el proyecto y llevar al equipo al siguiente nivel.

Un viejo conocido del futbol guatemalteco

Rafael Loredo tiene amplia experiencia en el fútbol guatemalteco. El técnico mexicano es especialmente recordado por haber clasificado a la Selección Sub-20 de Guatemala al Mundial de Argentina 2023, el segundo mundial juvenil en la historia del país.

A nivel de clubes, Loredo también dirigió a Universidad de San Carlos, Xelajú MC y Deportivo Petapa, demostrando su capacidad para trabajar con diferentes planteles. En México, el estratega pasó por los banquillos de Club Puebla, CF América y San Luis, acumulando valiosa experiencia.

Su conocimiento del futbol guatemalteco y su visión hacia los procesos juveniles fueron factores determinantes para que la directiva de Achuapa apostara por el técnico azteca. Loredo iniciará en los próximos días el reacondicionamiento físico del plantel y definirá las nuevas contrataciones para el Clausura 2026.

El desafío del Clausura 2026

Deportivo Achuapa iniciará el Torneo Clausura 2026 como local ante Comunicaciones en la jornada 1. El partido se disputará en el Estadio Winston Pineda Gudiel en un horario que la Liga Nacional confirmará próximamente.

El debut será un desafío inmediato para Rafael Loredo, quien enfrentará a un Comunicaciones en crisis tras terminar último en el Apertura 2025. Los cremas llegarán con nuevo técnico (Marco Antonio "El Fantasma" Figueroa) y buscando redimirse del peor torneo de su historia reciente. Loredo tendrá la misión de mantener el buen nivel mostrado por Achuapa en el torneo anterior y continuar con el crecimiento del club.

