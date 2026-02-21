Liga Nacional: Achuapa deja escapar el liderato tras empatar 1-1 con Malacateco

Deportivo Achuapa dejó escapar dos puntos valiosos al empatar 1-1 con Malacateco en el Estadio Santa Lucía por la jornada 8 del Torneo Clausura 2026. Los cebolleros llegaron con la oportunidad de asumir el liderato del certamen pero no pudieron sostener la ventaja y se quedaron con un empate que sabe a derrota.

Achuapa se mantiene en la segunda posición con 14 puntos tras el empate, pero desperdició la chance de tomar la punta del torneo. Los dirigidos por Rafael Loredo dominaron en el primer tiempo pero no pudieron aguantar el resultado en la segunda mitad ante un cuadro de Malacateco que los presionó hasta el final.

Malacateco suma 11 puntos y se mantiene en la sexta posición de la tabla. Los toros dirigidos por Roberto Montoya rescataron un punto valioso en casa, tras remontar el marcador adverso y evitar una derrota que los hubiera alejado de los primeros lugares.

El primer gol del partido llegó al minuto 22 para los visitantes. Andru Morales cometió un error al no poder controlar el balón, y Cristian González aprovechó la oportunidad para irse solo frente al marco de Malacateco. El delantero definió con precisión para poner el 0-1 que adelantaba a Achuapa en el marcador.

Los cebolleros controlaron el primer tiempo tras el gol. Achuapa se paró bien en defensa para evitar los ataques de los locales, mientras que Malacateco insistía pero le costaba superar a los zagueros visitantes que estuvieron atentos durante todo el complemento inicial.

Vidal Paz celebra el gol del empate ante Achuapa. (Foto Prensa Libre: Fan Toros Malacateco).

Ederson Cabezas salvó a Achuapa desde el punto penal

El momento clave del partido llegó al minuto 71 cuando el árbitro señaló penal a favor de Malacateco. Matías Roskopf tomó el balón para ejecutar desde los once pasos, pero Ederson Cabezas se convirtió en héroe al adivinar la dirección del disparo y atajar el penal que pudo haber dado vuelta el marcador.

La atajada monumental del portero de Achuapa parecía asegurar los tres puntos para los visitantes. Sin embargo, apenas tres minutos después, los toros lograron igualar el marcador en jugada de campo.

Vidal Paz rescató el empate

Al minuto 74, Vidal Paz estuvo cerca de marcar cuando su tiro se estrelló en el travesaño. El delantero no se rindió y dos minutos después encontró su recompensa. Al minuto 76, Paz se encontró con un balón en el área y con un zurdazo potente venció a Ederson Cabezas para poner el 1-1 definitivo que rescató un punto para Malacateco.

Tras el empate, Malacateco atacó con todo en busca del gol del triunfo. Los toros presionaron durante los últimos minutos del partido mientras que Achuapa se dedicó únicamente a defender, con una presencia ofensiva prácticamente nula en el segundo tiempo.