Liga Nacional: qué partidos se jugarán y cuáles no de la jornada 11 del Apertura 2023 debido a bloqueos

Todo parece indicar que solamente el Xelajú MC vs Guastatoya se jugará en la fecha 11 del Apertura 2023, ya que recientemente se dio a conocer que el Cobán Imperial vs Achuapa, así como Xinabajul vs Mixco han sufrido reprogramaciones debido a los bloqueos a nivel nacional, por otro lado, Coatepeque y Antigua tampoco disputarán su encuentro.

El jueves 5 de octubre Comunicaciones ya había informado que su encuentro ante Zacapa del domingo 8 sería reprogramado, pero su razón fue debido al microciclo de trabajo de la Selección de Guatemala.