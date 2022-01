Luis Fernando Tena llega al país y revelará su primera convocatoria para el juego amistoso contra Canadá en los Estados Unidos

El partido ante los canadienses lo disputarán en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Miami, Estados Unidos a las 17.30 horas de Guatemala.

De acuerdo con Paiz en las próximas horas se podría conocer la lista de los jugadores convocados para enfrentar a Canadá en los Estados Unidos.

Respecto de otros juegos amistosos que se tenían previstos después del de Canadá, Paiz indicó que es posible que “se caigan por el calendario de la Liga Nacional”. Se tenía previsto, en principio, enfrentar a Bolivia, en La Paz, o a Guayana, en Guatemala, pero ninguno ha sido confirmado hasta ahora.

Canadá será una primera dura prueba para Tena que desde su presentación el año pasado dijo que “en Guatemala había mucha tela de donde cortar”, en referencia a que sí contaba con un panorama amplio de jugadores para convocarlos para esta cita.

Los canadienses, además de Guatemala, tienen planificado enfrentar a Honduras el 27 de enero, en Ontario; y como visitante ante Estados Unidos el 30 de enero, y El Salvador, el 2 de febrero.

La Selección de Canadá está invicta en el octagonal clasificatorio de Concacaf para el Mundial de Qatar de finales de año.

Canada to face Guatemala in Florida ahead of FIFA World Cup Qualifiers#CANMNT 🍁 https://t.co/aHtK2StCtC

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) December 21, 2021