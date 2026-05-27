Marcelo Hernández destaca la unión y compromiso de Guatemala antes de enfrentar a Ecuador y República Checa

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Marcelo Hernández destaca la unión y compromiso de Guatemala antes de enfrentar a Ecuador y República Checa

El defensor nacional Marcelo Hernánde destaca su evolución en el extranjero y asume el reto de ganarse un lugar en una defensa de la Azul y Blanco.

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Selección Nacional de Guatemala continúa con su preparación para la fecha FIFA.(Foto Prensa Libre: Fedefut).

Selección Nacional de Guatemala continúa con su preparación para la fecha FIFA.(Foto Prensa Libre: Fedefut).

La Selección Nacional de Guatemala continúa con su preparación para la fecha FIFA de junio, en la que afrontará dos amistosos de alto nivel.

El combinado azul y blanco se medirá contra República Checa el próximo 4 de junio y, tres días después, enfrentará a Ecuador, dos selecciones mundialistas que representan una prueba exigente para el equipo dirigido por Luis Fernando Tena.

Estos encuentros marcarán el tercer y cuarto partidos del año para la Bicolor, luego de los compromisos disputados contra Canadá y Argelia. Será una oportunidad clave para medir el nivel del grupo frente a rivales de élite, tanto europeos como sudamericanos.

El conjunto nacional trabaja a doble turno en el Centro de Alto Rendimiento y afina detalles tácticos y físicos. En medio de la preparación, uno de los defensores de la Selección Nacional, Marcelo Hernández, compartió sus sensaciones a pocos días de estos encuentros.

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Ilusión y compromiso con la Azul y Blanco

El defensor expresó su alegría por regresar a la selección y aprovechar la confianza del cuerpo técnico: “Estoy contento de estar acá, feliz por la oportunidad que me ha dado el profesor y por la confianza, tanto de él como de mis compañeros. Quiero aportar mi granito de arena para la selección”.

Hernández también destacó el crecimiento que ha tenido durante su paso por el futbol de Costa Rica, experiencia que busca trasladar al combinado nacional: “He aprendido mucho. Mi estadía en Costa Rica me ha llenado de experiencia, y creo que ahora es momento de aportar todo eso aquí en Guatemala”.

Competencia fuerte en la defensa

El zaguero reconoció el alto nivel que existe en la línea defensiva del equipo y lo toma como un reto personal: “Hay que ser honestos, toca picar piedra porque la competencia es fuerte. Están Nicolás Samayoa y José Pinto, que son defensas titulares con muchos años en selección. Para mí es una oportunidad bonita de aprender de ellos y de demostrar lo que puedo aportar”.

Grupo unido y con sed de revancha

Finalmente, Hernández habló del ambiente dentro del plantel y de la motivación de enfrentar a selecciones mundialistas: “Vamos a tratar, como les digo, de lavarnos la cara del anterior partido y vamos a tratar de hacer un buen partido contra las dos selecciones que nos tocan”.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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