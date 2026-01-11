Marco Antonio “Fantasma” Figueroa anuncia la llegada de tres atacantes extranjeros a Comunicaciones

Marco Antonio Figueroa confirmó que Comunicaciones anunciará en los próximos días a sus primeros refuerzos para el Torneo Clausura 2026. El técnico chileno aseguró que a más tardar el lunes 12 de enero se darán a conocer las tres incorporaciones extranjeras que solicitó desde su llegada al club crema.

Los Albos continúan sin poder oficializar fichajes para el nuevo semestre, situación que cambiará en las próximas horas según lo confirmado por el su nuevo director técnico Marco Antonio Figueroa. El estratega reveló que desde que arribó a Guatemala pidió a la Junta Directiva la contratación de tres futbolistas que ya están listos para llegar al país.

"Les puedo asegurar que los tres jugadores están listos, de acá al lunes ellos podrán hacer el arribo a la ciudad", declaró Marco Antonio Figueroa en entrevista. El técnico se reservó los nombres de los jugadores pero confirmó que serán atacantes para reforzar el área ofensiva del equipo.

Refuerzos ofensivos para buscar goles

Figueroa explicó la razón por la cual solicitó específicamente atacantes. "Lo único que puedo confirmar es que los futbolistas que solicité son atacantes, debido a que este campeonato necesita goles", señaló el técnico chileno al referirse al perfil de los refuerzos.

La prioridad del Fantasma es clara: dotar a Comunicaciones de mayor capacidad goleadora tras un Apertura 2025 desastroso donde el equipo terminó último con apenas 20 puntos. Los cremas necesitan urgentemente mejorar su producción ofensiva para regresar a pelear por los primeros lugares.

Los tres jugadores extranjeros llegarán para sumarse a un plantel que Figueroa está evaluando desde hace días. El técnico ya advirtió que hablará con aquellos futbolistas que no quieran continuar y tomará las decisiones necesarias para armar un equipo comprometido con la institución.

Con estos anuncios inminentes, Comunicaciones comenzará a tomar forma de cara al Clausura 2026. El último lugar del torneo anterior busca reforzarse para revertir la crisis y recuperar el protagonismo que históricamente ha tenido en la Liga Nacional guatemalteca.