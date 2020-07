Mario ‘el Loco’ Rodríguez habla de su posible regreso a Municipal

Mario Rafael Rodríguez, ‘el loco’ reveló que aún existe interés en volver a las canchas con el equipo vivió sus mejores momentos en su carrera como futbolista, Municipal.

En un entrevista que realizó el programa Latido Rojo por me dio de su cuenta de Youtube, el “loco” conversó de varios aspectos, sus inicios futbolísticos, sus mejores momentos, los peores entre otros, su paso en el extranjero entre otros aspectos.

Futbolísticamente las inferiores del Aurora FC vieron como el “loco” daba sus primeros minutos entrenando, en una época brillaron jugadores como Mynor “magua” Dávila, Cardozo, entre otros.

Conforme fue creciendo, las dificultades para poder entrenar fueron más notables, sobre todo por el factor de movilidad, donde tuvo que ingeniárselas para poder asistir a los entrenamientos.

“Mientras fui creciendo, a los 12 años me tocaba pedir jalón, a más de algunos amigos que sus papás me daban jalón y aveces me tocaba andar en bus.