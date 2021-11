Márquez celebró con el ojo morado el pase a la final de Primera División pese a las intimidaciones sufridas en la cancha de Mictlán

Al tiempo de que su tuit vio la luz, las reacciones no se hicieron esperar. El director ejecutivo del Sindicato de Jugadores Profesionales de Guatemala Carlos Figueroa usó el mismo medio para condenar los hechos y pedir intervención de la Policía Nacional Civil.

“¡Qué lamentable! Exigimos a las autoridades de la PNC de Guatemala y de la Liga Primera División intervenir en la situación que está aconteciendo en Asunción Mita, Jutiapa”, colocó.

Entre el revuelo que se destapó por lo sucedido emergió un video en el que se ve una patada a uno de los futbolistas subido por la cuenta @masfutbolgt.

Fuerte patada aún juegador de Mixco @mynorespinoza pic.twitter.com/eSTNt76AKT — Más Fútbol Guatemala (@masfutbolgt) November 28, 2021

Hace cerca de dos horas, Márquez volvió a tuitear, esta vez puso: “Feliz por mi equipo se lo merecen. ¡Gracias chicharroneros por su increíble apoyo! Para los que se han comunicado, estoy bien ¡gracias a Dios! ¡Qué bonito ser del DEPORTIVO MIXCO!”.

Feliz por mi equipo se lo merecen 💚💙 gracias chicharroneros por su increíble apoyo ! Para los que se han comunicado Estoy bien Gracias a Dios! Que bonito ser del DEPORTIVO MIXCO ! pic.twitter.com/Jw9v9Uenb0 — Jean M@rquez (@jeanmarquez12) November 28, 2021

Además está el documento que hizo Neto Bran, así como su narración sobre cómo se sucitó todo el escándalo.

“Aquí estamos en el estadio de Mita. Nos hicieron bajarnos desde la calle (del bus), caminar por toda esta área (la cancha) hacia un toldo donde nos estaban agrediendo físicamente a todos los jugadores”, narró el alcalde.

“Nos están diciendo que si sacábamos teléfonos nos iban a matar, no hay ni un solo agente policial dentro de las instalaciones de este estadio, no nos dieron camerino, nos tienen en un toldo y no es justo”, finalizó haciendo un llamado a la Liga Primera División “para que esto no pase”.

Esta tarde en Asunción Mita, Jutiapa, los conejos no consiguieron remontar el 0-3 de la ida ante los chicharroneros con lo que quedaron fuera de la contienda por el titulo. En la otra semifinal Xinabajul tiene la delantera por la mínima y cierra la eliminatoria en su casa, el Estadio Los Cuchumatanes.