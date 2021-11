VIDEO | Sergio Ramos ve favorito a Messi para ganar el Balón de Oro

“Ha sido un año difícil, pero te da tiempo para aprender, para pensar, para vivir cosas que afortunadamente no había vivido a lo largo de mi carrera”, puntualizó sobre volver a su mejor versión.

A la postre de su primer partido Ramos dedicó palabras de aprecio para Leo Messi, concretamente sobre su favoritismo para ganar el premio de France Football, el Balón de Oro que se dará este lunes 29 a las 20 horas tiempo de Francia.

“Lo veo bien, es un jugador muy determinante, único y es un privilegio tenerlo, yo siempre defiendo a los que están en mi equipo así que le deseo toda la suerte del mundo”, dijo para la ESPN.

Este 2021 Ramos solo había visto acción en siete partidos y regresó a entrenar con el grupo al comenzar noviembre, durante el último parón internacional.

Esto debido a problemas en el gemelo que lo tuvieron al márgen de sus compañeros levantando especulaciones sobre su estado de forma a sus 35 años.

El exjugador madridista ya había sido convocado una vez por Mauricio Pochettino pese a que no vio acción ese 23 de noviembre en la derrota parisina 2-1 ante el Manchester City por la Champions League.

