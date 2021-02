Municipal le responde a Ramiro Rocca: “En las finales cuando más se necesitaba de goles solo hizo uno”.

El argentino Ramiro Rocca anotó 20 tantos en el torneo Apertura. (Foto Prensa Libre: Municipal)

El exdelantero de Municipal, Ramiro Iván Rocca, dio de qué hablar este once de febrero porque aseguró que Municipal no le quiso pagar enero. “No le quise cobrar”, aseguró. Explicó que él se quiso quedar en los rojos, pero nunca quisieron pagarle lo que él les pedía”.

El gerente deportivo de Municipal, Selvyn Ponciano, aseveró que “de lo que dice que no le pagamos enero. Nosotros siempre hemos mencionado, y se trabaja así con todos los jugadores, es que pagamos 10 cuotas en la temporada”.

“Cinco cuotas en torneo Apertura y cinco en el Clausura. Seguramente como el torneo se extendió, el pretendió se le pagara un mes extra, pero recibió sus cinco cuotas que es lo que dice el contrato”, explicó Ponciano.

Sobre que la propuesta roja fue baja, el gerente dijo que ellos hacen una valoración del rendimiento individual y el logro de objetivos como equipo para proyectar mejoras o aumentos en las cuotas. “Basado en eso se le hizo propuesta”, argumentó.

“Hasta ese momento no sabíamos si saldríamos campeones o no. Lo que no hacemos es que el jugador diga que va a ganar ocho mil más y por eso nosotros ofrecerle algo similar”, explicó Ponciano.

El punto es, dice el gerente de Municipal, que en las finales, cuando más se necesitaba de los goles, hizo uno. “Para mi no alcanzó el objetivo general”, argumentó.

“Se respeta lo que hizo individual, pero al final aquí lo que pesa y se busca es ganar un torneo”, puntualizó.