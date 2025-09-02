Municipal vs. Mixco: hora y dónde ver el partido de la jornada 8 del Torneo Apertura del 2025

El encuentro fue reprogramado debido al compromiso internacional de los escarlatas contra Comunicaciones, que se disputará el fin de semana en Estados Unidos.

Otro partido que se adelantó es el de Cobán Imperial contra Comunicaciones, el cual dará inicio a las 15 horas, en el estadio José Ángel Rossi, también conocido como estadio Verapaz. Ambos clubes están urgidos de una victoria.

Los albos enfrentarán el domingo a los rojos en el clásico que se jugará en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

El equipo dirigido por Mario Acevedo suma 13 puntos y ocupa el cuarto lugar de la clasificación, mientras que Mixco es líder con 16 unidades. Por ello, una victoria escarlata permitiría a Municipal empatar en la cima de la tabla.

En siete partidos, el equipo de Fabricio Benítez ha logrado mantenerse al frente gracias a cinco victorias, un empate y una derrota. Un triunfo más le aseguraría conservar el liderato.

Hora y dónde ver el Municipal vs. Mixco

El partido se disputará este miércoles 3 de septiembre, a las 19 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera. Los dirigidos por Acevedo, junto con su asistente técnico, Dwight Pezzarossi, esperan contar con el respaldo de su afición.

El encuentro será transmitido por Tigo Sports y canales de la televisión nacional. También se podrá seguir en directo en prensalibre.com, a través de la plataforma DataFactory.