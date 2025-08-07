Municipal vs. San Miguelito: ¿Dónde ver y a qué hora juegan por la Copa Centroamericana?

El encuentro se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, el cual fue sometido recientemente a una serie de remodelaciones para cumplir con los requisitos establecidos por la Concacaf.

El equipo dirigido por Mario Acevedo, con Dwight Pezzarossi como asistente técnico, está obligado a sumar los tres puntos para mantenerse con vida en la lucha por uno de los dos boletos a los cuartos de final que otorga el grupo D.

Una victoria permitiría a los rojos meterse en la pelea por el liderato del grupo; sin embargo, enfrente tendrán a un rival complicado: el Sporting Club San Miguelito, que hará su debut en el torneo tras haber descansado en la primera fecha.

“Sabemos que este es un torneo muy corto y en los próximos dos juegos nos jugamos la clasificación. Enfrentaremos a un equipo que hemos analizado bien y que cuenta con buenos jugadores, pero estamos mentalizados en salir a buscar el resultado”, declaró el técnico escarlata, Mario Acevedo.

¿Dónde ver y a qué hora se juega el partido Municipal vs. San Miguelito?

El partido está programado para iniciar a las 20:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, y marcará el estreno oficial del nuevo sistema de iluminación del recinto.

La transmisión estará a cargo de ESPN Deportes y Disney+, plataformas que poseen los derechos de transmisión de la Copa Centroamericana 2025.

Los rojos esperan contar con un lleno total, ya que los boletos para el encuentro se agotaron rápidamente gracias al respaldo de su afición.