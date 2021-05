“Muy orgulloso de sus logros”: Ella es Camila, hija de Mario Acevedo, técnico de Santa Lucía Cotz., y campeona de tiro con arco

Camila es una deportista que escribe su historia en Guatemala. (Foto Prensa Libre: World Archery y Andrés N.)

Camila Acevedo, hija del técnico Mario Acevedo, finalista del Clausura 2021 con Santa Lucia Cotzumalguapa, ha iniciado a escribir su propio camino en la disciplina de tiro con arco en la categoría cadete.

La hija del estratega nacido en Nicaragua y nacionalizado guatemalteco se inició en el mundo deportivo practicando atletismo, en las jornadas que se realizaban en la pista del estadio Cementos Progreso.

Poco a poco a Camila le fue llamando la atención el tiro con arco que practicaban en el colegio Evelyn Roger, donde ella cursa actualmente el cuarto bachillerato.

La fascinación por esta disciplina fue tanta, que a finales del 2019 se inscribió en la Asociación de Tiro con Arco, pero desafortunadamente unos meses después sus planes se truncaron momentáneamente con la llegada de la pandemia del coronavirus.

Por varios meses estuvo sin poder practicar activamente esta disciplina y tuvo que ser hasta finales del año pasado cuando retomó nuevamente los entrenamientos.

“Atletismo me gustaba mucho, pero tiro con arco era diferente y desde que lo probé me gusto y me pasé a la Federación, donde he aprendido bastante, a pesar del poco tiempo que llevo de practicarlo, eso me motiva bastante para seguir adelante”, comenta sonriente Camila Acevedo.

En pocos meses su progresión ha sido positiva. En noviembre de 2019 ocupó el primer lugar en el Campeonato Nacional y este año participó en la Copa del Mundo que se realizó en el país del 19 al 25 de abril en el Club Deportivos Los Arcos.

“Muy orgulloso de ver sus logros importantes. Ella tiene un carácter muy competitivo y se ha esforzado mucho para conseguirlo. Me llena de orgullo ver a mi hija compitiendo con los mejores del mundo y del continente”, expresa emocionado Mario Acevedo, que este jueves dirigirá a Santa Lucía Cotz. en la final del Clausura 2021 frente a Comunicaciones.

Los buenos resultados le permitieron ser parte de la delegación que participó en el primer Ranquin Mundial en la ciudad de Medellín, Colombia, donde finalizó en el tercer puesto por equipos, haciendo dupla con Esteban Castillo y en el cuarto lugar en la rama individual.

Camila espera seguir obteniendo logros positivos que le permitan en un corto tiempo poder obtener una beca para estudiar en el extranjero y seguir practicando este deporte.