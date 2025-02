“No lo puedo tachar como un fracaso”, dice Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut sobre la Sub-17

Gerardo Paiz destacó que estar triste, porque la intención y el trabajo estuvo enfocado en lograr la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2025, pero la derrota frente Haití (2-0), dejó a los nacionales fuera de la contienda.

“Mi postura es tristeza, porque uno trabaja para poder clasificar. Nunca se ha clasificado, y no lo puedo tachar como un fracaso porque nunca hemos ido a un mundial sub-17; hemos ido a los sub-20, pero no a los 17, entonces no es un fracaso”, consideró el dirigente.

“Es una oportunidad para seguir adelante y poder, ahora que Fifa nos dio mundiales todos los años, empezar a trabajar con la sub-15, que ya la tengo lista, para poder llegar el otro año de la mejor manera otra vez al premundial y buscar clasificar”, manifestó Paiz.

El presidente de la Fedefut expresó que, en la dirigencia, hicieron todos los esfuerzos para que esta selección tuviera todo listo para su preparación, hasta buscar ser locales para mayor comodidad, y aun así no se logró.

“A esta selección se le invirtió mucho; tuvieron casi ocho campamentos en dos años. Dirigencialmente, hicimos lo humanamente posible, pero el campo ya es diferente. Como dirigentes, apoyamos para poder clasificar, hasta buscamos la sede para mayor comodidad, pero no se logró”, dijo.

Gómez estaba advertido

En cuanto a la salida de Rigoberto Gómez, Gerardo Paiz declaró que el técnico aceptó las condiciones de dirigir a la selección y entre ellas estaba que, si no clasificaba, sería apartado del puesto.

“Gómez no va a continuar con nosotros en la federación, porque definitivamente terminó su proceso. Yo hablé con él y le dije que tenía la oportunidad de dirigir a una selección y de buscar ir a un mundial, pero que tenía el riesgo de que, de no conseguir los resultados, se iba. Él estaba consciente y asumió el reto, y pasaron las consecuencias”, mencionó.

La Selección de Guatemala Sub 17 cayó el domingo contra Haití y quedó fuera del mundial de Qatar 2025. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

Paiz está en busca del reemplazo de Gómez, y espera traer a un extranjero para que tome el mando. De esto se encargará Luis Fernando Tena, quien, aparte de dirigir a la selección mayor, es el coordinador de selecciones nacionales, y tiene hasta el 21 de abril para llevar al nuevo estratega.

“Ahora, voy a buscar un técnico extranjero para que venga y empiece a buscar este proyecto; el profesor Tena lo va a escoger, y le di hasta un día después de la Semana Santa para que traiga al técnico que será su asistente tres, para que cumpla la doble función”, argumentó.

De momento, el español Vicent Benlloch, quien dirige el programa TDS-Fifa en Guatemala, está trabajando con los sub-15 que formarán parte del próximo premundial.

Cabrera sigue

Quien se mantendrá en el cuerpo técnico es el mexicano Marvin Cabrera, que fue recientemente el asistente de Gómez. Cabrera ya dirigió a las selecciones sub-17 y sub-20, y tampoco logró clasificar a los mundiales; continuará trabajando con el equipo de Tena y con el nuevo curso de la sub-20.

“El caso de Marvin lo estamos evaluando, porque no podemos dejar sin técnicos a las selecciones juveniles. Tengo que buscar primero el sustituto de la Chula Gómez, y ese mismo irá empujando el tema de Marvin —Cabrera—”, mencionó.

Guatemala solventó el Premundial de la Concacaf en casa, pero no supo aprovechar la localía. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

Paiz aseguró que la Concacaf los felicitó por ser el mejor país que organizó los premundiales y, por ende, solicitó ser sede nuevamente. Espera que, si se les da, el próximo año puedan regresar al estadio Doroteo Guamuch Flores.

“Ya pedimos la sede; me dijo Concacaf que, con toda la organización y lo ordenado, fuimos la organización como país, porque en Costa Rica y Honduras hubo problemas. Todos se sintieron bien y cómodos; obviamente, lo que afectó fue el tráfico. Si se nos da, esperemos que para el otro año esté el Doroteo Guamuch y poder hacerlo ahí”, expuso.