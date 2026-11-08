Nueva Santa Rosa y Aguacatán clasifican a semifinales de la Primera División tras remontada y goleada

Los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Primera División comenzaron a dejar emociones y sorpresas en los partidos de vuelta.

Nueva Santa Rosa protagonizó una hazaña al remontar la serie frente a Coatepeque y conseguir su clasificación a las semifinales, mientras Aguacatán firmó una contundente goleada de 4-0 sobre Juventud Copalera.

Después de perder 2-1 en el partido de ida disputado en el estadio Israel Barrios, Nueva Santa Rosa estaba obligado a reaccionar y lo consiguió.

El equipo revirtió la serie con una actuación que tuvo como protagonista a Nicolás Grasso, quien marcó un auténtico golazo con un potente zurdazo para darle vuelta a la eliminatoria y sellar el boleto a la siguiente ronda.

La clasificación representa un duro golpe para Coatepeque, que había conseguido una ventaja en casa gracias a los tantos de Kevin Navas y Ángel Barrios, pero no pudo sostenerla en el encuentro de vuelta.

Goleada de Aguacatán

En otra de las series, Aguacatán respondió con autoridad y goleó 4-0 a Juventud Copalera, resultado con el que revirtió el 0-1 que había sufrido en el compromiso de ida.

El conjunto aguacateco encontró los argumentos para cambiar la historia de la eliminatoria.

En el resto de los enfrentamientos de este domingo, Fraijanes llega con una ventaja importante después de vencer 3-0 a Huehuetecos FC en el primer partido, mientras Sayaxché y Mictlán dejaron abierta su eliminatoria tras empatar sin goles.