¿Por qué falló el planteamiento de Guatemala frente a Panamá?

Esas falencias, viejas conocidas, pesaron en el marcador; el rival no perdonó. Eso sí, Amarini no pierde la calma y asegura que aprendió la lección y ahora está enfocado en la serie contra Montserrat, en el camino rumbo a la Copa Oro 2021.

¿Por qué cree que falló el planteamiento que hizo frente a Panamá?

El planteamiento del partido no fue del todo mal, porque tuvimos la pelota. Generalmente ganamos el segundo balón, que era lo que se buscaba. Estuvimos atentos a su juego aéreo; en balón parado no ganaron ni una pelota.

Atacamos bien la espalda de los laterales. Los errores puntuales siempre van a existir, pero hay partidos en los que el rival no aprovecha y ayer —miércoles— Panamá aprovechó bien. Nosotros no fuimos efectivos.

¿Por qué se desordenó el equipo?

Tal vez en lapsos del partido no mostramos mucho el orden que se vio en otros encuentros, soy honesto. Sobre todo con el marcador en contra y la desesperación en los últimos 15 minutos del partido. En el segundo gol estábamos desordenados y mal equilibrados en zona defensiva, por la misma necesidad y ansiedad de querer buscar el empate. Fue la única llegada de Panamá.

¿Considera que influyó el hecho de que hubo futbolistas que no jugaron en sus posiciones habituales?

No fue eso, sino el orden de seguir una aplicación táctica a la hora de no tener la pelota. Se intentó con tres volantes la recuperación por el juego directo de Panamá. Lamentablemente fue en el primer gol donde fallamos; no estábamos cerca de esa segunda pelota y permitimos el remate.

En ningún momento siento que fue eso, por la improvisación de Marco —Domínguez— como interior y de Rodrigo —Saravia—, pero ya lo han hecho otras veces en sus clubes, no creo que eso haya influido; conocen bien la posición. Alejandro Galindo siempre ha jugado de mediapunta en Selección, entonces no pasa por eso, pasa por dos errores individuales. Por no tener profundidad y efectividad.

¿Van a haber cambios en la convocatoria y en el sistema de juego para enfrentar a Montserrat?

Siempre estamos observando a jugadores que han sido parte de los procesos, algunos que están en recuperación o que no están teniendo los minutos adecuados. Este partido nos permitió observar y experimentar con futbolistas, tratando de sacar el mayor provecho. Nos deja muchas enseñanzas para enfrentar a Montserrat.

Siempre habrá cambios, porque uno trata de tener a la gente que anda en buen momento y que se adapte a la Selección.