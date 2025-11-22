Primera División: Chiquimulilla busca la remontada ante San Pedro y esto necesitan para avanzar y obtener el 50% del ascenso

El partido de vuelta de las semifinales de la Primera División se disputará este sábado 22 a partir de las 19 horas y definirá al primer finalista del torneo. Chiquimulilla recibirá al Deportivo San Pedro en el estadio Los Conacastes, en un duelo que llega con una ventaja clara para la visita, luego del 3-0 conseguido en el encuentro de ida.

El panorama para Chiquimulilla es complejo, pero no imposible. El equipo deberá buscar una remontada histórica en casa para mantenerse con vida en la lucha por el ascenso. La afición acompañará masivamente, consciente de que necesitan una actuación perfecta para revertir el marcador global.

Las cuentas son claras: Chiquimulilla necesita ganar por más de cuatro goles sin recibir ninguno, o imponerse por cinco anotando también San Pedro, para poder superar la serie. Cada tanto que reciba reducirá considerablemente sus posibilidades, por lo que la solidez defensiva será tan crucial como la contundencia ofensiva.

El sistema de desempate establece que primero se considera la diferencia de goles, luego la relación entre goles anotados y recibidos. Si aún así la serie termina igualada, se disputará un tiempo extra de dos períodos de quince minutos cada uno. De persistir el empate, la clasificación se decidirá desde el punto penal.

San Pedro llega con la tranquilidad que otorga una ventaja de tres goles y con la oportunidad de administrar el partido. El equipo visitante puede avanzar incluso perdiendo por hasta dos goles, por lo que su enfoque estará en manejar los tiempos, evitar riesgos innecesarios y buscar un tanto que complique todavía más el panorama de su rival.

El rendimiento mostrado en la ida coloca a San Pedro como favorito, pero la presión ahora estará del lado de Chiquimulilla, obligado a proponer, adelantar líneas y asumir riesgos desde el pitazo inicial. En una serie de estas características, un gol temprano podría cambiar por completo el desarrollo del encuentro.

El ambiente en Los Conacastes promete ser intenso, ya que Chiquimulilla se juega su última oportunidad de seguir aspirando de ser finalista y obtener medio boleto de ascenso a la Liga Nacional. La afición local buscará impulsar al equipo hacia una gesta que necesitará determinación, concentración y eficacia frente al arco rival.

Esta noche se conocerá al primer finalista de la Primera División y al equipo que asegurará el 50% del boleto a la Liga Nacional. Chiquimulilla va por el milagro; San Pedro, por confirmar su superioridad y sellar la clasificación.