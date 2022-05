Qatar 2022: Mario Escobar, la historia del árbitro del día en el que plasmó con su puño y letra que quería estar en un mundial y hoy es toda una realidad

“A mí no se me va a olvidar cuando recorté una foto con la noticia donde Carlos Batres estaba en la lista para el Mundial de Sudáfrica 2010. Recién debutaba en Liga Nacional y escribo en esa página “aquí quiero llegar”, y hoy se está cumpliendo. Aún guardo con mucha nostalgia ese recorte, porque sé que los sueños, si se trabaja día a día, se cumplen”, dijo Escobar.

Hoy, después de mucho trabajo y sacrificio, y en la cúspide de su carrera, Mario está cumpliendo el sueño que se propuso.

“Recién me despertaba para ir a mi entreno y me entero del nombramiento. Lo tomé con mucha alegría porque son buenas noticias que animan sobremanera, porque es un trabajo de años, de tanto esfuerzo, de momentos complicados. Se vienen meses duros en la preparación, pero esto me da a entender que todo ha valido la pena”, comentó.