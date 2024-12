“Queremos darle otro título a Cobán, ahora ya somos candidatos”, asegura Roberto Montoya

Este sábado 7 de diciembre Roberto Montoya sigue haciendo historia en el futbol guatemalteco, donde logró clasificar a Cobán Imperial a otra final del certamen, donde los cobaneros al vencer a Xinabajul en tanda de penales logró el tan ansiado pase.

Al finalizar el encuentro Montoya compadeció una rueda de prensa, y resaltó el trabajo de los jugadores que fueron los encargados de conseguir el boleto y asegurarse nuevamente a una final "Ahora ya somos candidatos, por supuesto que la vamos a pelear" indicó.

También no dejo de mencionar la labor de Xinabajul Huehue en esta llave, tanto el partido de ida como en el de vuelta, "Tiene jugadores individuales muy interesantes, ellos vinieron a competir, nosotros tuvimos la virtud que no nos hicieron el gol en el de ida, y hoy ellos atacaban, hubo momentos que entramos en un bache, y equilibramos el partido en ciertos momentos, el gol nos dio la alegría y la tranquilidad para enfrentar los tiempos extras con un hombre menos".

Montoya elogió en repetidas ocasiones a Pablo Centrone, que indicó que es un estratega que sabe parar bien a los equipos, y que así de peleadas son las semifinales sin importar el rival.

El técnico cobanero indicó que este grupo de jugadores ilusiona con el campeonato, donde se va a empezar a trabajar pensando en ella, pero antes de eso todo el cuerpo técnico dará una revisión al partido de este sábado ante el cuadro de la X.

En conferencia de prensa también habló el jugador Bryan Lemus, encargado nuevamente de anotar el penal que les diera la clasificación a la final, en el duelo ante Comunicaciones también fue el ejecutor del quinto penal y dió el pase a semis.

"Muy contento en lo personal, no había tenido muchos minutos hoy nuevamente se me da la oportunidad, yo solo quise levantar el balón y justo ahí estaba Lucas, y con respecto al penal, Dios me dio la posibilidad el técnico me dijo que iba a patear de quinto, nuevamente se medio la oportunidad de dar el pase, la verdad que muy contento con cada uno de los jugadores.

"A todos los aficionados que lo disfruten en esta final, daremos todo de nosotros para lograr ese título y esa estrella. En el penal trate de colocarla abajo, contento, por estar en una final más" sentenció Lemus.

Cobán Imperial busca su tercer título en toda la historia, y ahora tendrá que esperar a su próximo rival, que se define este domingo 8 de diciembre en el estadio Mario Camposeco, donde Xelajú MC, recibe Antigua GFC, que empataron en el duelo de ida 1-1.