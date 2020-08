Salazar fue el responsable que Aparicio y Lezcano hayan llegado bien al juego inaugural del Apertura 2020

Javier Salazar es el encargado de la recuperación de los jugadores lesionados y con cargas musculares en Comunicaciones. Foto Prensa Libre: Norvin Mendoza

En la victoria que tuvo Comunicaciones 4-2 sobre Xelajú MC en el estadio Doroteo Guamuch Flores en el inicio del Torneo Apertura dejó unas imágenes que llamaron la atención de los espectadores que vivieron desde sus hogares este juego, debido a la prohibición de público para evitar contagios de coronavirus.

Andrés Lezcano abrió el marcador en este encuentro y dentro de su celebración señaló al banquillo, donde se encuentra el personal de cuerpo técnico, pero esa dedicatoria del gol tenía un destinatario, el fisioterapista tico Javier Salazar.

Esta dedicatoria también fue replicada por Jorge Aparicio en la celebración del segundo gol de los cremas, pero este fue más allá, se acercó a Salazar y se fundió en un abrazo con el profesional tico.

Una distención muscular impidió que los jugadores participaran con normalidad en la tercera semana de la corta pretemporada que tuvieron los equipos para prepararse por la crisis sanitaria que ha ocasionado la pandemia del nuevo coronavirus

“Toda la semana no entrene por unas molestias en el cuádriceps” indicó Aparicio, al finalizar el partido, en el que fue de los hombres más destacados en la victoria del albo contra los super chivos.

Esa semana tanto Apa como como Lezcano requirieron del trabajo de Javier, que aplicó la técnica MEP- Microelectrólisis Percutánea- para recuperar a los futbolistas. Salazar es el único especialista en el futbol nacional que está capacitado para realizar este tratamiento.

“Fue de mucho trabajo y dedicación, llegar temprano a los entrenamientos y luego al finalizar, la MEP, punción seca, ultrasonido, laser, magneto, electroterapia, oscilación profunda. Cuando estaba realizándole masajes antes del partido, Apa me dijo que si anotaba un gol me lo iba a dedicar por haberlo recuperado para el partido, Lezcano solo me señaló por los tratamientos realizados”, comenta Javier Salazar.

Este fue el mismo tratamiento que la parte médica del PSG utilizó para recuperar al portero tico Keylor Navas, para que pudiera disputar la final de la Champions League contra el Bayern.

“La semana del partido ya no sentía molestia y trabajé bien durante la semana, esa fue la luz verde para ser parte del once inicial”, finalizó Aparicio.

El trabajo profesional que realiza Salazar permitió que Stheven Robles realizara la etapa postoperatoria de buena manera, trabajando durante más de cinco meses, para estar totalmente recuperado.