Selección de Guatemala: Calendario 2026–2030 de Concacaf renueva la ilusión de la Azul y Blanco rumbo al Mundial

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) dio a conocer este viernes 6 de febrero de 2026 el calendario oficial de competiciones de selecciones masculinas para los años 2026 y 2030.

El ciclo de cuatro años entre Copas Mundiales incluirá múltiples ediciones de la Liga de Naciones Concacaf y de la Copa Oro, torneo en el que la Selección Nacional de Guatemala tuvo una destacada participación al llegar a semifinales tras más de 25 años de ausencia.

Asimismo, se anunció un formato renovado para las clasificatorias rumbo a la Copa Mundial de la Fifa, que se disputará en Marruecos, España y Portugal. En tanto, Argentina, Paraguay y Uruguay —países donde se celebró la edición inaugural del Mundial— serán sedes de tres partidos.

El combinado dirigido por Luis Fernando Tena espera, en esta ocasión, alcanzar el tan anhelado sueño de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, luego del fracaso de no poder lograrlo para el Mundial que se disputará este año en Estados Unidos, México y Canadá.

Concacaf presentó oficialmente el calendario de competiciones masculinas para el ciclo 2026–2030, el cual incluirá nuevas ediciones de la Liga de Naciones, la Copa Oro y un renovado formato para las clasificatorias rumbo a la Copa Mundial de la Fifa 2030.

El presidente del organismo, Victor Montagliani, destacó que este nuevo ciclo busca mantener un ritmo competitivo alto para todas las selecciones y continuar el crecimiento mostrado en los años previos.

Liga de Naciones Concacaf 2026/27 y 2028/29

El torneo mantendrá su formato actual, pero desde 2026 incorporará finales para las ligas B y C, elevando el total de partidos a 118.

Liga A (16 equipos)

Fase de grupos con formato suizo (4 partidos por equipo).

Los 4 mejores avanzan a cuartos de final.

Los 2 últimos de cada grupo descienden.

Las finales de 2027 se disputarán en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Liga B (16 equipos)

4 grupos de 4 equipos (6 partidos por equipo).

Los líderes ascienden y disputan las finales.

Los últimos descienden a la Liga C.

Liga C (9 equipos)

3 grupos de 3 equipos (4 partidos por equipo).

Ascienden los 3 primeros y el mejor segundo lugar.

Copa Oro 2027 y 2029

El torneo se celebrará en los meses de junio y julio.

La clasificación se realizará mediante la Liga de Naciones y un repechaje preliminar.

Participarán 16 selecciones nacionales.

Clasificatorias de Concacaf al Mundial 2030

La Copa Mundial de la Fifa 2030 se disputará en Marruecos, España y Portugal, con partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay. Las clasificatorias de Concacaf contarán con la participación de las 35 asociaciones miembro afiliadas a la FIFA y se estructurarán en tres rondas más un repechaje regional (Play-In). Hasta siete selecciones de Concacaf podrían clasificarse al torneo mundial, que contará con 48 equipos.

rimera Ronda (22 equipos – Eliminación directa)

Se jugará en la primera mitad de la ventana FIFA de septiembre-octubre de 2027.

Participarán los equipos ubicados entre el puesto 14 y el 35 del ranking Fifa.

Los 22 equipos se dividirán en 11 llaves.

Se enfrentarán en series de ida y vuelta.

Clasificarán los 11 ganadores del marcador global.

Segunda Ronda (24 equipos – Fase de grupos)

Se jugará entre octubre y noviembre de 2027, y marzo de 2028.

Participarán los 11 ganadores de la Primera Ronda y las 13 selecciones mejor posicionadas en el ranking Fifa.

Se formarán 6 grupos de 4 equipos.

Cada equipo jugará 6 partidos (3 como local y 3 como visitante).

Avanzarán los 6 líderes de grupo y los 6 mejores segundos lugares.

Ronda Final (12 equipos – Fase de grupos)

Se disputará en junio de 2028 y entre septiembre y octubre de 2029.

Se conformarán 3 grupos de 4 equipos.

Cada selección jugará 6 partidos en total.

Clasificarán al Mundial los 3 ganadores de grupo y los 3 segundos lugares.

Los 2 mejores terceros accederán al Play-In regional.

Play-In Concacaf (2 equipos – Eliminación directa)

Se jugará en noviembre de 2029.

Enfrentará a los 2 mejores terceros lugares de la Ronda Final.

Se disputará a ida y vuelta.

El ganador obtendrá el boleto al Repechaje Intercontinental de la Fifa.