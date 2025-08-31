Selección de Guatemala: Legionarios arriban al país para unirse a los trabajos de la Bicolor

La Selección Nacional de Guatemala ya empieza a contar con la presencia de sus futbolistas legionarios de cara a la fecha FIFA de septiembre, donde enfrentará a El Salvador y Panamá en partidos claves rumbo al Mundial 2026.

En las últimas horas arribaron al país cuatro de los seis jugadores que militan en el extranjero. El primero en aterrizar fue el guardameta Nicolás Hagen, quien vuelve a ser una de las piezas de confianza para el técnico Luis Fernando Tena. Este domingo también hicieron su arribo el delantero Rubio Rubín y el joven atacante Olger Escobar. Por la tarde se sumó Arquímides Ordóñez, completando así la primera tanda de incorporaciones.

Todavía están pendientes de llegar Nathaniel Mendez-Laing y Aaron Herrera, quienes se espera se unan a la concentración en horas de la noche del domingo 31 de agosto. Ambos completarán el grupo de legionarios convocados y con ello Tena podrá trabajar con plantel completo desde el lunes.

Los jugadores inmediatamente se unirán a la concentración en las instalaciones de la Fedefut, ubicadas en la zona 15 capitalina, donde comenzará la última semana de preparación antes del inicio de la eliminatoria.

Guatemala abrirá su participación este jueves 4 de septiembre frente a El Salvador en el estadio Cementos Progreso. Posteriormente, el lunes 9 de septiembre, visitará a Panamá en el Estadio Rommel Fernández, duelo que marcará el primer gran reto fuera de casa.

Rubio Rubín, uno de los referentes ofensivos de la Azul y Blanco, se mostró motivado tras su llegada: “Se viene lo lindo, son seis partidos muy importantes y lo bueno es que iniciamos en casa y queremos iniciar con el pie derecho. Estamos al 100, venimos trabajando los últimos 3 o 4 meses y me siento muy feliz de estar de nuevo aquí. Calificar al Mundial es el sueño de todos, es ahora o nunca”, declaró.

Por su parte, Olger Escobar, delantero que ha tenido minutos en la MLS, también expresó su ilusión por estos duelos: “Muy feliz por estar en Guatemala, siempre me reciben con mucho amor. Me siento muy bien porque he venido jugando con mi equipo en una gran liga. Estoy muy emocionado por lo que va a empezar, sacar esos seis puntos será muy importante. Todos tenemos el mismo sueño y claro que podemos ir al Mundial”, mencionó.

Con estas incorporaciones, Guatemala queda a la espera de contar con todo el plantel y enfocar la semana de entrenamientos en el análisis y planteamiento de los dos rivales de turno. Tena podrá trabajar ya con sus variantes ofensivas completas y con la base defensiva que espera consolidar.

El ambiente en la Azul y Blanco comienza a crecer en expectativa y el arribo de los legionarios refuerza la ilusión de la afición. Guatemala se prepara para una doble jornada decisiva que puede marcar el rumbo hacia la Copa del Mundo 2026.