Así le fue a los legionarios antes de unirse a la Selección Nacional, Ordóñez vuelve a marcar en la USL

Los jugadores guatemaltecos que militan en el extranjero tuvieron participación este fin de semana en sus respectivos equipos, cerrando actividad antes de viajar a Guatemala para integrarse a la Selección Nacional, que afrontará compromisos internacionales en los próximos días.

Nathaniel Méndez-Laing vio acción con el Milton Keynes Dons en Inglaterra, aunque su equipo no pudo sumar. El cuadro del guatemalteco cayó 0-1 frente al Walsall en un duelo donde el atacante disputó minutos importantes, previo a emprender viaje hacia Guatemala para unirse a la concentración de la Azul y Blanco.

En la Major League Soccer, Ólger Escobar sigue sumando experiencia y minutos de calidad. El joven delantero fue titular con el CF Montreal en el clásico canadiense ante el Toronto FC. Escobar permaneció en el terreno de juego por 82 minutos y fue parte del empate 1-1 en el BMO Field, mostrando consistencia en su rendimiento. Tras el encuentro, está previsto que viaje a Guatemala para sumarse a los trabajos de la Selección.

Otro de los que destacó en Estados Unidos fue Arquímides Ordóñez, quien volvió a hacerse presente en el marcador. El atacante anotó en la victoria del Loudoun United por 3-1 frente al Miami, confirmando el buen momento que atraviesa y levantando la mano como una de las cartas ofensivas de mayor peso de cara a los próximos retos del combinado guatemalteco.

Por su parte, Aaron Herrera también tuvo participación durante el fin de semana en la MLS. El defensor guatemalteco fue titular en la victoria del DC United por 2-1 frente al New York City en condición de visita, demostrando regularidad y sumando confianza antes de ponerse la camiseta nacional. Por su parte, el delantero Rubio Rubín inició de titular en esta jornada de la USL y su equipo cayó 1-0 ante el Rhode Island FC.

El rendimiento de los legionarios mantiene un panorama alentador para el técnico de la Selección Nacional, quien podrá contar con jugadores que llegan con ritmo de competencia y, en algunos casos, con actuaciones destacadas como las de Ordóñez y Escobar.

Easy does it 😎@Quimi_Ordo's third goal in as many league matches puts @LoudounUnitedFC ahead! pic.twitter.com/ZmVMA1FGnV — USL Championship (@USLChampionship) August 31, 2025

La combinación de experiencia en ligas europeas como la de Méndez-Laing y la presencia constante en el fútbol norteamericano de Herrera, Escobar y Ordóñez refuerza el grupo que representará a Guatemala. La expectativa ahora está en cómo se integrarán al trabajo de Luis Fernando Tena en los próximos días.

De esta manera, los futbolistas legionarios cerraron un fin de semana de actividad con sus clubes, para ahora enfilarse hacia un nuevo desafío con la Selección Nacional, que contará con su aporte en busca de resultados positivos en la fecha FIFA.