Ólger Escobar brilló con asistencia en la victoria del Montréal ante Austin FC

Fútbol Nacional

Ólger Escobar brilló con asistencia en la victoria del Montréal ante Austin FC

El delantero guatemalteco Ólger Escobar volvió a ser protagonista en la Major League Soccer al contribuir con una asistencia en la victoria del CF Montréal 3-2 frente al Austin FC.

|

MONTREAL, CANADA - AUGUST 23: Dante Sealy #25 of CF Montreal celebrates his first half goal Austin FC with teammates Prince Osei Owusu #9, Dawid Bugaj #27 and Olger Escobar #29 at Saputo Stadium on August 23, 2025 in Montreal, Canada. Tim Austen/Getty Images/AFP (Photo by Tim Austen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Olger Escobar (29) dio la asistencia para el primer gol del partido. (Foto: Prensa Libre, AFP)

El delantero guatemalteco Ólger Escobar volvió a ser protagonista en la Major League Soccer al contribuir con una asistencia en la victoria del CF Montréal 3-2 frente al Austin FC. El encuentro, disputado en territorio canadiense, fue intenso y muy disputado, pero el cuadro local supo aprovechar su condición de anfitrión para sumar tres puntos clave.

El gran momento para el chapín llegó temprano en el compromiso. Apenas al minuto 9, Escobar recibió el balón en el centro del campo y con gran visión habilitó a Gennadiy Synchuk, quien no dudó en mandar el esférico al fondo de la red para abrir el marcador y poner a celebrar a la afición local.

El tanto tempranero le dio confianza al Montréal, que a partir de ese instante tomó el control del partido. Con dominio en el mediocampo y transiciones rápidas, el equipo canadiense fue generando más oportunidades de peligro ante un Austin que luchaba por reaccionar.

Los otros goles del cuadro local llegaron por medio de Dante Sealy y Prince-Osei Owusu, quienes aprovecharon los espacios dejados por la defensa visitante. Austin, por su parte, mostró resistencia y logró descontar en dos ocasiones, pero no le alcanzó para evitar la derrota.

LECTURAS RELACIONADAS

Nathaniel Méndez-Laing brilla con gol en triunfo del Milton Keynes Dons

Guatemala República Dominicana Concacaf

¿Cuántos puntos necesita Guatemala para asegurar su clasificación a la Copa del Mundo?

Ólger Escobar inició como titular y disputó 62 minutos de juego, mostrando movilidad, buen desborde y sacrificio en labores ofensivas. Su aporte fue fundamental para abrir el marcador y darle rumbo a la victoria de su equipo, que continúa escalando posiciones en la Conferencia Este.

El guatemalteco sigue sumando minutos importantes en la MLS, consolidándose poco a poco como una pieza de confianza en el esquema del entrenador. Con apenas 19 años, Escobar empieza a destacar en un fútbol competitivo y exigente, ganándose elogios por sus actuaciones.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por El Enano GT🇬🇹 (@el_enano_gt_)

La victoria permite al Montréal mantener el ritmo en la temporada y soñar con puestos de clasificación. Para Ólger, el balance es positivo: acumula rodaje, confianza y protagonismo en un torneo que lo está proyectando internacionalmente.

Con esta nueva actuación, Escobar reafirma su crecimiento como futbolista y da buenas noticias para el fútbol guatemalteco, que sigue de cerca cada paso del joven atacante en la MLS.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Deportes Futbol nacional MLS Olger Esobar 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre