Selección de Guatemala: Rudy Muñoz llama a no rendirse tras caer ante Panamá

La Selección Nacional de Guatemala ya piensa en la tercera jornada de la Copa Oro 2025, luego de caer ante Panamá por marcador de 1-0. Uno de los jugadores que más ha destacado en este torneo ha sido Rudy Muñoz, quien se ha ganado un lugar como titular indiscutible en el esquema de Luis Fernando Tena. El mediocampista chapín dio la cara tras la derrota y dejó un mensaje claro: el grupo no baja los brazos.

Muñoz, que ha sido una de las gratas revelaciones del torneo, mostró su frustración por no haber conseguido los tres puntos en un partido clave para la clasificación. “Me quedo con las ganas de ganar. Lastimosamente no se nos dio el resultado. Teníamos pensado salir a ganar”, declaró tras el encuentro. La Selección sabía lo que estaba en juego, pero no logró imponer su idea ante un rival que dominó el trámite del partido.

A pesar del golpe anímico que representa esta derrota, el jugador nacional dejó en claro que el equipo ya está enfocado en lo que viene. “Toca seguir levantando la cabeza para lo que se viene, que será un partido muy duro”, aseguró, en referencia al duelo ante Guadalupe que definirá el futuro de Guatemala en el torneo.

Guatemala enfrentará a Guadalupe el próximo martes 24 de junio en busca de un triunfo obligatorio que los mantenga con vida. En ese contexto, Rudy Muñoz fue enfático: “Hay que darle vuelta a la página. Guadalupe es un rival muy duro y no será fácil”. El compromiso está presente en un plantel que ha demostrado carácter, pero que ahora necesita resultados.

El mediocampista ha sido una pieza importante en el funcionamiento del equipo. Su movilidad, presión alta y claridad en el pase lo han convertido en una de las sorpresas agradables del once titular. Tena confía en su aporte y él ha respondido con personalidad, incluso en los momentos más complejos.

La derrota ante Panamá fue un balde de agua fría para una selección que venía motivada tras el triunfo ante Jamaica. Sin embargo, el grupo ha insistido en que mantiene la unión y el objetivo intacto. “Sabemos que no será sencillo, pero tenemos lo necesario para competir y ganar ese último partido”, apuntó Muñoz.

En el entorno de la selección, se respira compromiso. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores son conscientes de que este torneo también es parte del proceso rumbo a la eliminatoria mundialista, y que cerrar bien en la Copa Oro representa un impulso vital.

Rudy Muñoz cerró su mensaje con la misma convicción con la que ha jugado estos partidos: “Mientras tengamos una oportunidad, vamos a luchar hasta el final”. La batalla por la clasificación continúa, y Guatemala todavía tiene una carta más que jugar.

