“Siempre con gol”: la lección de Maradona que impulsa el sueño mundialista de Rubio Rubín

Diego Maradona, Jürgen Klinsmann, Luis Fernando Tena, Erik ten Hag y Landon Donovan son figuras condecoradas en el mundo del futbol, con títulos que incluyen la Copa Mundial de la FIFA, los Juegos Olímpicos y la FA Cup. Además, todos tienen en común haber dirigido a Rubio Rubín. Ese es el recorrido que el delantero guatemalteco ha forjado en su carrera como seleccionado y jugador de clubes.

Actualmente, Rubio Rubín milita en el Charleston Battery de la USL, en Estados Unidos, y un ya mágico 2025 podría volverse legendario si él y sus compañeros logran clasificar a Guatemala por primera vez al torneo global. En una entrevista con la FIFA, habló sobre la campaña de Guatemala en la Copa Oro, sus esperanzas de clasificarse al Mundial y las lecciones aprendidas de Maradona.

Cuando piensa en la Copa Oro, ¿qué viene a su mente?

Creo que fuimos la cenicienta del torneo. Ni siquiera clasificamos de manera directa. Nos metimos en problemas en el play-off —contra Guyana—. Nos ubicaron en un grupo en el que Jamaica y Panamá eran vistos como los dos primeros. Entonces, ser capaces de terminar en segundo y después pelear de tú a tú con Canadá y ganarles en penaltis muestra mucha confianza en el equipo. Contra Estados Unidos, en semifinales, les jugamos al mismo nivel.

¿Qué significa ser parte de un equipo que hizo historia?

Este grupo tiene la mentalidad de hacer historia en las eliminatorias para la Copa Mundial. Fue especial hacer historia en la Copa Oro, pero estamos mentalizados en algo más grande.

¿Qué siente al vestir la camiseta de Guatemala?

Eso es todo. Es el país de mi madre. Es mi país. Es muy especial para mí poder representar una parte de lo que soy.

¿Qué piensa sobre su grupo en las eliminatorias?

Tenemos un grupo difícil. Tenemos mucha confianza y ambición porque hicimos una buena Copa Oro. Creo que jugar de visita contra Panamá en la primera ventana, en septiembre, nos beneficia, así no tenemos que cerrar contra ellos en noviembre. Si obtenemos un buen resultado, vamos a tener mucho por qué pelear. Contra El Salvador, obviamente, será un partido complicado, pero empezamos en casa. Vamos a tener a nuestra afición detrás nuestro, y creo que si tomamos ventaja de la localía, todo saldrá bien.

¿Cómo describiría la pasión de la afición de Guatemala?

Son los mejores de Concacaf, sin duda. Si llegáramos a jugar en la Copa Mundial, todos los estadios estarían llenos con nuestra afición. Habría guatemaltecos volando desde Chicago, desde la Ciudad de Guatemala. De todas partes. Me da escalofríos solo pensarlo.

¿Cómo se sentiría si Guatemala clasifica al Mundial?

Mis compañeros y yo hablamos todo el tiempo sobre lo que pasaría. Jugamos dos partidos seguidos en casa al final de las eliminatorias, así que algunos decían que no podríamos salir del estadio hasta el día siguiente si lo lográbamos. Sería así de loco. Probablemente nos llevarían a algún lugar a celebrar. Sería especial clasificar a nuestra primera copa mundial, pero, obviamente, primero tenemos que hacer nuestro trabajo.

Diego Maradona fue su entrenador. ¿Qué cambió en usted?

“Lo que se me quedó grabado fue una vez que estábamos haciendo un ejercicio de definición. Yo había fallado mi último tiro y empecé a irme porque era el final del entrenamiento. Me miró y me dijo: ‘Oye, ¿a dónde vas?’ Le dije que había terminado mi ejercicio, y me dijo: ‘No se termina con un tiro fallido, siempre con gol’. Regresé y metí el siguiente. Entonces, me dijo: ‘Está bien, ahora puedes irte’. Compartir un momento así con él se quedó grabado por el resto de mi vida. Simplemente compartir la cancha con él fue increíble”.

