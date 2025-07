VIDEO | Rubio Rubín anota un gol clave de cabeza y Charleston Battery toma la punta de la USL

Rubio Rubin se estrenó como goleador con el Charleston Battery y lo hizo de la mejor manera posible: marcando el tanto del triunfo en una visita clave ante New Mexico United. El delantero guatemalteco ingresó de cambio y necesitó menos de 10 minutos para dejar su huella en el marcador.

El encuentro, disputado en el Isotopes Park, fue un duelo muy cerrado y disputado desde el inicio. Charleston logró ponerse en ventaja, pero New Mexico reaccionó con fuerza y empató el partido, dejando todo abierto para la segunda mitad. Fue entonces cuando Rubin entró a escena.

Rubin ingresó al minuto 60, con el partido empatado 1-1 y el ambiente tenso. Solo ocho minutos después, al 68, llegó su momento soñado. En un centro que salió desde el medio campo y que fue cabeceado previamente por un compañero, el delantero guatemalteco se anticipó al portero y con un cabezazo certero venció al portero rival para poner el 1-2 en el marcador.

El festejo fue con todo: puños al aire, abrazo con sus compañeros y una sonrisa que lo decía todo. No solo era su primer gol oficial con Charleston, sino también un tanto que significó tres puntos vitales en la pelea por el liderato de la tabla general de la USL Championship.

Gracias a esta victoria, el Charleston Battery alcanzó los 38 puntos y se colocó como líder absoluto del campeonato, superando a rivales directos en una jornada clave. El gol de Rubin no solo fue importante para el resultado inmediato, sino que fortalece al equipo de cara a la segunda parte del torneo.

SÍ RUBIO. SÍ PARTY. 🇬🇹@RubioRubin opens his Battery account and restores our lead!#NMvCHS | #CB93 pic.twitter.com/64UOrhalFY