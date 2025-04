¡Sin liderato! Antigua GFC sorprende a Municipal en El Trébol y priva al cuadro escarlata de la primera posición

El CSD Municipal se perdió de la oportunidad de ser líder del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala ya que perdió por 1-2 ante Antigua GFC en el marco de la jornada 15 del campeonato.

Juan Apaolaza y Óscar Santis sentenciaron el encuentro ante un equipo escarlata que descontó sobre el final gracias a Davis Contreras, pero finalmente el resultado no le alcanzó y no podrá disputar contra Cobán Imperial el liderato del torneo, al menos no en esta fecha.

Después de un primer tiempo estéril en donde ningún equipo logró romper el cerrojo en el arco rival, todo cambió en la segunda mitad cuando Óscar Castellanos puso una gran asistencia en la cabeza de Juan Francisco Apaolaza.

El seleccionado nacional lanzó un centro letal al corazón del área escarlata y Apaolaza apareció sin marca para rematar de cabeza el balón al fondo del arco defendido por Kenderson Navarro.

Antigua GFC gana en El Trébol al CSD Municipal

El gol llegó recién iniciada la segunda mitad y obligó a Municipal a hacer cambios ofensivos para ir a buscar el resultado.

El partido se tornó de ida y vuelta y tanto Antigua como Municipal contaron con opciones de hacer daño.

Davis Contreras luego de conseguir el descuento. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy)

Al 61 Romario Da Silva contó con una gran oportunidad de poner el segundo en El Trébol, pero César Calderón llegó de buena manera y le robó el esférico cuando preparaba le remate.

Cuando más necesita Municipal ir al ataque para empatar el marcador, sus defensas se equivocaron en la salida y Kenderson Navarro cometió una falta dentro del área que el árbitro marcó como penalti.

El hombre que tomó la responsabilidad de ejecutar fue Óscar Santis, que llegó a su séptimo gol en el Clausura 2025 tras enviar el balón al fondo el arco.

Inmediatamente después del penalti efectivo de Antigua, Municipal contó con su propia pena máxima luego de una falta de José Ardón sobre Jefry Bantes.

En el 89 fue que Davis Contreras venció desde los once pasos a Luis Morán para el 1-2.