Sub 20 Femenina de Guatemala cae contra Costa Rica y se despide del camino al Mundial

La selección nacional se enfrentó este lunes al combinado de Costa Rica en el cierre del grupo F y donde solo el primer lugar avanzó a la segunda ronda del Premundial de la Concacaf.

De esa cuenta, la selección tica terminó primera del grupo con nueve puntos, seguido de Guatemala con cuatro, tercero fue Aruba con los mismos puntos y cerró la clasificación Islas Caiman con cero unidades.

Al conjunto nacional solo le servía la victoria para lograr la sorpresa y dejar a las costarricenses en el camino. En el primer tiempo, las nacionales mostraron un buen futbol y en base a contragolpes intentaron sorprender.

Sin embargo, el cuadro tico dominó el encuentro gracias a las anotaciones de Alondra González, Tanicha Thomas y Sheika Scott (3-0), sellando el boleto al clasificatorio de la Concacaf, que se disputará en mayo próximo.

Guatemala por su parte se quedó con las manos vacías y tendrá que regresar a casa ya sin ninguna opción de aspirar a la Copa del Mundo del próximo año.

A day full of excitement! 🎉👏



3️⃣ teams secured their spot in the next round of the Concacaf Women's U-20 Championship! pic.twitter.com/NRNjXrgRoV