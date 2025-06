Tena anticipa un partido ofensivo para buscar la clasificación de Guatemala en la Copa Oro: “Va a haber goles”

Luis Fernando Tena, técnico de la Selección de Guatemala, adelantó que el enfrentamiento decisivo contra Guadalupe en la Copa Oro 2025 promete ser un partido abierto y ofensivo, también adelantó que realizará algunas modificaciones en el once titular debido al desgaste físico de varios jugadores.

“Sí habrá algunos cambios, porque hay jugadores que han disputado partidos durísimos, de mucho desgaste, por el calor, la humedad, la deshidratación y todo eso. Las tarjetas amarillas también son un factor a considerar. Entonces, en base a eso, sí habrá algunos cambios, no muchos, siempre tratando de mantener la estructura que nos ha mantenido a flote”, explicó Tena en conferencia de prensa.

Guatemala se juega todo en este enfrentamiento. Un triunfo o al menos un empate le permitiría soñar con la clasificación, siempre pendiente del resultado entre Panamá y Jamaica. Pero más allá del contexto, Tena tiene claro que será un duelo ofensivo por la propuesta del rival.

“Vamos a tratar de atacar lo más que podamos. Es lo mismo que hace Guadalupe. En estos partidos han mostrado una vocación ofensiva, ya sabía que lo tenían desde hace años, pero ahora lo hacen más acentuado. Atacan mucho y con mucha gente, con jugadores muy rápidos. Por eso también debemos atacar nosotros. Se va a ver un juego ofensivo, creo que mañana va a haber goles”, anticipó el estratega mexicano.

Lo que quiere ver en cancha

Al ser consultado sobre lo que espera de su equipo en este partido decisivo, Tena hizo una comparación con lo mostrado en los dos primeros encuentros.

“Contra Jamaica recuperamos la pelota más rápido y más adelante. Eso fue muy importante y es lo que me gustaría ver otra vez. Lo que no me gustaría es que nos pase lo de Panamá, que recuperábamos casi en nuestra área, y ya después nos costaba mucho trabajo llegar al área rival bien acompañados. Necesitamos recuperar la pelota más arriba para poder atacar con más gente”, añadió.

Listos para la historia

Tena también recordó que hace dos años Guatemala vivió una situación similar contra Guadalupe en Copa Oro, lo que hace de este duelo un desafío ya conocido.

“Se repite la historia de hace dos años, que nos jugábamos todo contra este mismo equipo. Fue un partido durísimo, muy parejo, y creo que son fuerzas muy niveladas. Todo se decide mañana. El equipo está bien y en estos partidos cruciales es cuando mejor ha respondido nuestra gente”, concluyó.

El balón rodará este martes 24 de junio a las 17:00 horas en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

