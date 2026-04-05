Tena rompe el silencio: su estado de salud y su futuro con la Selección de Guatemala

El entrenador de la Selección de Guatemala, Luis Fernando Tena, atraviesa un proceso de recuperación médica en su residencia en la Ciudad de México, luego de enfrentar semanas complicadas tras someterse a una cirugía de vesícula que derivó en una segunda intervención por infección.

En declaraciones concedidas al medio mexicano Récord, el estratega explicó los detalles de su estado de salud y dejó claro que, pese a las dificultades, su evolución es positiva.

“Me operaron de la vesícula y se me complicó con una infección. Entonces me tuvieron que operar por segunda vez y con una buena dosis de antibiótico”, expresó el técnico mexicano, quien continúa bajo tratamiento mientras recupera plenamente su condición.

Ausencia, rumores y respaldo institucional

Las complicaciones médicas obligaron a Tena a apartarse momentáneamente de sus funciones al frente de la Bicolor, situación que generó una ola de especulaciones en redes sociales sobre una posible salida definitiva del banquillo guatemalteco.

Los rumores tomaron mayor fuerza tras la derrota abultada de Guatemala frente a Argelia en la más reciente Fecha FIFA, encuentro en el que el equipo fue dirigido por su asistente, Salvador Reyes.

Ante el crecimiento de la desinformación, la Federación Nacional de Futbol de Guatemala emitió un comunicado oficial para desmentir cualquier versión sobre la salida del entrenador, reafirmando su continuidad en el proyecto deportivo.

Tena despeja dudas sobre su futuro

El propio Tena también salió al paso de los rumores, dejando un mensaje claro sobre su compromiso con la selección guatemalteca.

“Ya estoy mejor, aunque sigo con los antibióticos. Voy a seguir con la Selección de Guatemala, no tengo ninguna intención de cambiar”, aseguró con firmeza.

El estratega cuenta con el respaldo federativo tras la decisión de extender su contrato por un segundo ciclo, luego de no conseguir la clasificación al Mundial de 2026. Su continuidad apunta ahora a liderar el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

El reto de reconstruir el camino

Con la mirada puesta en el futuro, Tena tendrá como principales desafíos los próximos compromisos oficiales, entre ellos la Liga de Naciones de Concacaf, que iniciará en septiembre, torneo clave para medir la evolución del combinado nacional.

La recuperación del técnico y su permanencia brindan estabilidad a un proceso que busca consolidarse, en medio de la exigencia de resultados y la necesidad de acortar la brecha competitiva en la región.