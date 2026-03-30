Verificamos por usted: Esto dice Fedefut sobre la supuesta salida de Luis Fernando Tena de la Bicolor

La Selección Nacional de Guatemala disputó un encuentro amistoso durante la reciente Fecha FIFA de marzo. El compromiso se llevó a cabo en Italia, en el estadio Luigi Ferraris, en Génova, donde el combinado nacional se enfrentó a Argelia y cayó 7-0 ante el cuadro africano.

Para este encuentro, el equipo guatemalteco fue dirigido por Salvador “Chava” Reyes, quien asumió la dirección técnica de manera interina debido a que el entrenador titular, Luis Fernando Tena, no pudo estar al frente del equipo por motivos de salud.

El estratega mexicano atraviesa un proceso de recuperación tras una operación de vesícula y continúa bajo tratamiento médico debido a una bacteria, lo que le impidió viajar y dirigir al equipo en esta Fecha FIFA.

Cabe destacar que Luis Fernando Tena inició recientemente su segundo ciclo al frente de la Selección Nacional de Guatemala. En su primera etapa intentó clasificar al país a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá; sin embargo, ese objetivo no se logró. A pesar de ello, en diciembre del 2025, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) decidió ratificar el proyecto deportivo y renovar el contrato del técnico mexicano hasta el 2030.

En este nuevo proceso, la Selección Nacional ha disputado dos encuentros internacionales: el primero frente a Canadá y el segundo ante Argelia. En esta última Fecha FIFA, Guatemala tuvo un solo compromiso, el cual fue dirigido por Reyes al mando del combinado Azul y Blanco.

No obstante, en las últimas horas comenzaron a circular rumores sobre una posible salida de Luis Fernando Tena de la dirección técnica, presuntamente por sus problemas de salud, lo que generó especulación en torno al futuro del entrenador al frente de la selección.

Ante estas versiones, Prensa Libre se comunicó con la Fedefut para consultar directamente sobre la situación del técnico mexicano. La respuesta fue contundente: desde la Federación negaron rotundamente dicha información y aseguraron que se trata de un rumor falso.

“No tengo nada de información porque es mentira. Él tiene contrato de cuatro años con nosotros”, indicaron desde la Fedefut. Además, se añadió: “Si no es cierto, me imagino que algún promotor de técnicos quiere colocar a algún entrenador”, expresó el presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala.

Luis Fernando Tena asumió la dirección técnica de Guatemala en el 2021 y, desde entonces, ha dirigido 61 partidos, con un balance de 25 triunfos, 13 empates y 23 derrotas.