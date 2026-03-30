Clausura 2026: así marcha la tabla acumulada tras disputarse la jornada 16 del torneo

La jornada 16 del Torneo Clausura 2026 dejó resultados determinantes que movieron la tabla acumulada de forma significativa. Victorias importantes, empates dramáticos y una zona de descenso que cambia jornada tras jornada hacen que cada partido en la recta final del certamen tenga un peso enorme para los equipos que luchan por su permanencia en la Liga Nacional.

La jornada estuvo cargada de emociones. Marquense consiguió una victoria de oro al vencer 1-0 a Comunicaciones con gol de Diego Casas en el tiempo de reposición del primer tiempo, resultado que sacó a los Leones de la zona de descenso. Mictlán, por su parte, también celebró con un gol agónico de William Fajardo al minuto 91 para vencer 1-0 a Cobán Imperial en el Estadio La Asunción.

En los otros compromisos, Mixco venció 2-1 a Antigua GFC con doblete de Nicolás Martínez en los primeros siete minutos, Municipal superó 1-0 a Malacateco con gol de José Carlos Martínez, Aurora FC rescató tres puntos vitales con un gol de Alex Díaz al minuto 84 para vencer 1-0 a Achuapa, y Xelajú MC y Guastatoya repartieron puntos en el Estadio Mario Camposeco con empate que benefició a ambos en sus respectivos objetivos.

Así marcha la tabla acumulada

En lo más alto continúa Municipal con 73 puntos, seguido de Mixco con 70 y Antigua GFC con 63. Aurora FC dio un salto importante y se instaló en la cuarta posición con 57 unidades, mientras que Xelajú MC aparece quinto con 55 puntos. Cobán Imperial se mantiene sexto con 49 y Mictlán sube al séptimo lugar con 48 unidades tras su victoria ante los Príncipes Azules.

En la zona de peligro, la pelea es cada vez más intensa. Comunicaciones cae al octavo lugar con 45 puntos y su racha de cuatro derrotas consecutivas lo acerca peligrosamente a los puestos de descenso. Malacateco y Marquense comparten la novena y décima posición con 44 puntos cada uno, mientras que Guastatoya suma un punto con el empate ante Xelajú y llega a 43 unidades en el puesto 11, apenas tres puntos por encima de Achuapa, que cierra la tabla con 40 unidades.

Guastatoya y Achuapa son los dos equipos que actualmente ocupan los puestos de descenso directo, con una diferencia mínima respecto a los equipos que están por encima de ellos. A falta de cinco jornadas, cualquier tropiezo puede ser determinante en una zona baja que promete tensión hasta el pitazo final de la temporada.