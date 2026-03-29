Marquense consigue una victoria de oro al vencer 1-0 a Comunicaciones y sale de la zona de descenso

Marquense consiguió una victoria que vale mucho más que tres puntos este domingo en el Estadio Marquesa de la Ensenada. Los Leones vencieron 1-0 a Comunicaciones con gol de Diego Casas en el tiempo de reposición del primer tiempo y lograron salir de la zona de descenso en la tabla acumulada, mientras que los Cremas acumulan su cuarta derrota consecutiva y empiezan a mirar con preocupación la parte baja de la clasificación.

El partido comenzó complicado para ambos equipos. Marquense tomó el protagonismo desde temprano pero sin profundidad, mientras que Comunicaciones intentó responder con algunos destellos ofensivos sin mayor peligro. El portero Fredy Pérez fue la figura del bando crema al rechazar varios disparos de los Leones que pudieron haber abierto el marcador antes.

El gol llegó en el momento menos esperado. Justo antes del descanso, al minuto 45, Diego Casas hizo un recorte dentro del área y sacó un disparo que se clavó en la red para poner el 1-0 y desatar la celebración fronteriza antes de irse al descanso con ventaja.

La tabla acumulada, cada vez más apretada

En el complemento, Comunicaciones salió con mayor intensidad en busca del empate y generó más llegadas, obligando al portero Javier Colli a intervenir en varias ocasiones para mantener la ventaja de los Leones. Sin embargo, los fronterizos aguantaron con orden y no permitieron que los Cremas igualaran el marcador pese al dominio visitante en los últimos minutos.

El resultado tiene implicaciones directas en la tabla acumulada. Con esta victoria, Marquense sale de la zona de descenso y acumula 44 puntos, mientras que Guastatoya cae a los puestos de peligro con 42 unidades. Comunicaciones, por su parte, se queda con 45 puntos y la diferencia con los equipos en zona de descenso se reduce a apenas tres unidades, lo que enciende las alarmas en el bando crema.

La cuarta derrota consecutiva de Comunicaciones complica seriamente su situación en la tabla acumulada y convierte las próximas jornadas en compromisos de alta tensión para el equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa, que no puede permitirse seguir cediendo terreno en la recta final del torneo.