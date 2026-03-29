William Fajardo anota en el último minuto y le da tres puntos vitales a Mictlán ante Cobán Imperial

Mictlán se llevó tres puntos de oro este domingo en el Estadio La Asunción con un gol en el último suspiro. William Fajardo apareció al minuto 91 para aprovechar un rebote dentro del área y sellar el 1-0 ante Cobán Imperial en la jornada 16 del Torneo Clausura 2026.

El partido fue parejo, ambos equipos propusieron desde el arranque pero ninguno logró encontrar el gol en la primera mitad, con los porteros como figuras destacadas. Tomás Casas fue el más exigido del bando cobanero al detener varias llegadas de los Conejos, mientras que John Faust respondió con una gran atajada al disparo frontal de Uri Amaral en el tiempo agregado del primer tiempo.

El complemento cambió por completo el rumbo del partido, aunque no precisamente por los goles. Al minuto 72, Marco Tulio Rivas recibió la tarjeta roja directa para Cobán, y seis minutos después Eduardo Beltrán fue expulsado también, dejando a los Príncipes Azules con nueve jugadores sobre el campo. Mictlán tomó nota y se lanzó con todo al ataque en busca del gol del triunfo.

El gol en el último suspiro

Con Cobán resistiendo con nueve hombres y el tiempo corriendo en contra, Mictlán siguió insistiendo hasta que en el minuto 91 llegó el premio. Tras una serie de remates al marco cobanero, Casas logró atajar dos tiros consecutivos pero sus defensores no pudieron rechazar el rebote, y Fajardo apareció en el lugar preciso para empujar el balón al fondo de la red y desatar la euforia de los Conejos en el tiempo de reposición.

Con este triunfo, Mictlán sube al sexto lugar del Clausura 2026 con 24 puntos, en una racha positiva que lo acerca a la zona de clasificación. Cobán Imperial, por su parte, sufre un duro golpe y cae al segundo lugar con 26 unidades, siendo superado por Xelajú MC que lidera el certamen con 27 puntos.

Para los Príncipes Azules, la derrota y las dos expulsiones representan un tropiezo importante en su lucha por el liderato, mientras que Mictlán celebra una victoria agónica que podría ser un punto de inflexión en su temporada.