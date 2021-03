“¡Tienes que hacer las cosas que crees que no puedes hacer!”, el mensaje del goleador histórico de la Selección Nacional antes del duelo con Cuba

Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez, el Pescado, uno de los máximos referentes de la Selección de Guatemala, publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que motiva a los jugadores que inician una nueva aventura esta semana ante Cuba e Islas Vírgenes Británicas.

El jugador nacional que comenzó su recorrido en eliminatorias mundialistas en 2000 para calificar al de Corea-Japón en 2002, y que es el máximo goleador en estas instancias con 39 dianas, les escribió: “¡Tienes que hacer las cosas que crees que no puedes hacer!. #Siempreconvos”.

El Pescado Ruiz jugó su último partido con la Bicolor ante San Vicente y Granadinas el 6 de septiembre de 2016. El técnico era Walter Claverí en aquella oportunidad y buscaban el pase a Rusia 2018.

El Fish anotó cinco goles ante el cuadro caribeño. Abrió el marcador Gerson Tinoco y Jairo Arreola, Jean Márquez, Rafael Morales y Ruiz cerraron la goleada 9-3. Eddy Danilo Guerra sustituyó de trámite al Pescado al 90+1.

Desde entonces han quedado solo sus cifras, sus números, y se sigue extrañando a un goleador nato como Ruiz Gutiérrez. Con la Azul y Blanco marcó 68 goles en 133 partidos. Ocupa el puesto 12 de máximos artilleros en selecciones junto con Lionel Messi que llegó a esa cifra en la Copa América de Brasil 2019.

En el puesto 12, junto con Ruiz y Messi, están el alemán Gerd Müller, el irlandés Robbie Keane, y Sunil Chhetri de la India.

🇦🇷Messi now is the 1⃣2⃣th

International Scorer of All-Time !

5 Players tied with 68 Goals 😅:

🇬🇹Ruiz 🇩🇪Müller 🇦🇷Messi

🇮🇪Keane 🇮🇳Chhetri pic.twitter.com/dMK4wBPpyD

— World Cup Qualifiers (@Twitugal) June 20, 2019