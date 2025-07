Torneo Apertura 2025 | Así se jugará la jornada 2 de la Liga Nacional este sábado 19 de julio

La Liga Nacional de Guatemala continúa su marcha este sábado 19 de julio con la disputa de cuatro partidos que complementan la jornada 2 del Torneo Apertura 2025. La fecha arrancó oficialmente el viernes con la victoria de Antigua GFC 2-0 como visitante ante Xelajú en el estadio Mario Camposeco.

El primer encuentro del sábado se jugará a las 14:00 horas, cuando Deportivo Mixco reciba a Comunicaciones en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Los chicharroneros buscarán mantener el dominio que han ejercido sobre los albos en casa, donde suman importantes resultados en enfrentamientos recientes.

Más tarde, a las 16:00 horas, el estadio Manuel Felipe Carrera será el escenario del regreso de un duelo histórico: Municipal vs. Aurora FC. El clásico capitalino se vuelve a disputar en la máxima categoría luego de más de dos décadas. El Trébol se encuentra en proceso de renovación y el club escarlata espera completar pronto la instalación del sistema de alumbrado.

A las 18:00 horas está programado el compromiso entre Mictlán y Deportivo Malacateco, en el estadio La Asunción de Jutiapa. Ambas escuadras cayeron en su debut, por lo que este partido será vital para comenzar a sumar en el campeonato y evitar complicaciones en la tabla desde las primeras jornadas.

El último partido del sábado se jugará a las 20:00 horas, cuando Marquense reciba a Deportivo Achuapa en el estadio Marquesa de la Ensenada. Los leones buscarán reponerse tras la dura derrota 3-0 sufrida en la jornada inaugural frente a la Antigua GFC, mientras que los cebolleros llegan dolidos luego del empate en el último minuto ante Municipal en su casa.

Con estos cuatro encuentros, la jornada sabatina promete emociones importantes para la continuidad de la Liga Nacional. La actividad del Torneo Apertura 2025 continuará el domingo con el duelo entre Guastatoya y Cobán Imperial, en el estadio David Cordón Hichos.

