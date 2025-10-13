“Vamos a darles más duro”: ¿Qué dice la prensa de El Salvador sobre la Selección de Guatemala?

La Selección de Guatemala enfrentará a su similar de El Salvador el próximo martes 14 de octubre, en la ciudad de San Salvador, en la cuarta jornada de la última fase de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), rumbo a la Copa Mundial que se disputará en México, Canadá y EE. UU.

Los cuscatlecos llegan al compromiso ante la Bicolor como penúltimos del Grupo A, con tres unidades, luego de haber derrotado 0-1 a la Azul y Blanco en la Ciudad de Guatemala y, posteriormente, caer como locales ante Surinam y Panamá en el estadio Cuscatlán, por lo que el duelo contra sus vecinos será su último encuentro en casa.

Por su parte, la selección guatemalteca se encuentra en el último lugar de la agrupación, apenas dos puntos, luego de perder como local ante El Salvador y, posteriormente, empatar 1-1 en la Ciudad de Panamá y en Paramaribo. Por lo cual, los dirigidos por el técnico Luis Fernando Tena necesitan una victoria para salir del sótano cuanto antes.

Ante esta situación, la prensa salvadoreña se ha mantenido atenta a la actividad de su selección, principalmente porque, tras un buen inicio en la primera jornada, ahora acumulan dos derrotas consecutivas como locales y el sueño mundialista parece alejarse cada vez más. Por ello, necesitan una segunda victoria ante Guatemala para renacer.

¿Qué dice la prensa de El Salvador sobre la selección de Guatemala?

Los medios salvadoreños El Diario de Hoy, La Prensa y Diario de El Salvador han sido los encargados de cubrir las eliminatorias mundialistas de los cuscatlecos desde su debut en la segunda ronda, ante el cuadro de Puerto Rico en San Salvador, el pasado miércoles 5 de junio de 2024, cuando la Selecta rescató un empate ante los caribeños.

Dadas las circunstancias, los tres medios informaron que Guatemala ya se encuentra en territorio salvadoreño para el "crucial partido clasificatorio", y destacaron que "no será fácil lo que se viene en la aspiración por un boleto al Mundial", ya sea de forma directa o mediante la repesca, aunque señalaron que una segunda victoria era posible.

Lea más: ¿Qué necesita la Selección de Guatemala para clasificar de forma directa al Mundial del 2026?

Asimismo, la prensa de El Salvador considera que el partido ante Guatemala es “un duelo que no se puede perder o, de lo contrario, se dirá adiós a la eliminatoria”. Por ello, los medios enfatizaron la importancia de “trabajar más para igualar a ese equipo”, que fue capaz de derrotar a la Bicolor en el estadio Cementos Progreso, en septiembre.

“Necesitamos más tiempo para igualar lo que conseguimos en la Ciudad de Guatemala, pero seguimos en la carrera. Seguramente serán un buen e importante rival”, indicó el medio El Diario de Hoy, que también recordó a sus seleccionados que el objetivo principal es clasificar a la Copa Mundial del 2026. “Vamos a darles más duro”, agregaron.

Por otro lado, los medios califican el compromiso como “de alto riesgo”, pues ambos equipos necesitan con urgencia sumar tres puntos para seguir con vida en la carrera mundialista. Además, indicaron que el estadio Cuscatlán volverá a ser testigo de un “clásico centroamericano cargado de tensión”, en el que ambos lucharán por su sueño.

“¿Cómo ganamos nosotros en Guatemala? Ganamos de esta forma: seguros, sólidos, fuertes, ordenados y aprovechando la oposición. Mentalmente, hay que recuperar a nuestro mejor equipo para igualar y tener una gran producción en todos los sentidos”, concluyó El Diario de El Salvador, que reflejó el orgullo y la esperanza en su selección.