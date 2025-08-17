VIDEO | Así fue el gol y la asistencia de Messi en su regreso a las canchas con el Inter Miami

El regreso de Lionel Messi a las canchas no pudo ser más esperado ni más efectivo. El argentino volvió a jugar con el Inter Miami después de superar una pequeña lesión que lo dejó fuera de acción durante varias jornadas de la MLS. La presencia del capitán albiceleste fue el principal atractivo en el duelo disputado en condición de local ante Los Ángeles Galaxy.

Messi arrancó el compromiso desde el banquillo, pero la necesidad del equipo lo obligó a ingresar en el complemento, levantando de inmediato la emoción de los aficionados presentes en el estadio. Su entrada cambió por completo el ritmo del partido y marcó un antes y un después en el rendimiento ofensivo del Inter Miami.

El momento clave llegó al minuto 83, cuando Messi se hizo presente en el marcador con el gol que aseguraba la victoria. El argentino definió con su categoría habitual y celebró de manera especial su regreso al campo, demostrando que sigue siendo decisivo en cualquier circunstancia.

Pero no fue únicamente el tanto lo que marcó la diferencia, ya que Messi también colaboró con una asistencia en la recta final. Con su visión de juego habilitó a un Luis Suarez para ampliar la ventaja, confirmando que su regreso le da un nuevo impulso al proyecto deportivo del Inter Miami.

La victoria en casa también representó un respiro para el equipo, que venía atravesando algunos altibajos en su rendimiento sin la figura de su jugador estrella. Con este triunfo, Inter Miami se mantiene en los puestos de protagonismo en la Conferencia Este y fortalece sus aspiraciones en la temporada.

Para el propio Messi, el regreso tuvo un sabor especial. La lesión que lo mantuvo apartado había generado dudas sobre el tiempo de recuperación, pero la respuesta del argentino en la cancha disipó cualquier incertidumbre, mostrando que su capacidad de decisión sigue intacta.

EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS 🐐😮‍💨 pic.twitter.com/4LR4I0m1DZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025

El impacto de Messi se reflejó tanto dentro como fuera del campo. Los hinchas vivieron una fiesta en su regreso y volvieron a ser testigos del magnetismo que genera cada vez que toca el balón. En una sola actuación, el argentino devolvió la ilusión a los seguidores del Inter Miami y encendió de nuevo la MLS.

Con un gol y una asistencia en su vuelta, Lionel Messi confirmó que continúa siendo el centro de atención y la pieza clave del equipo. El Inter Miami celebró no solo los tres puntos, sino también el regreso de su líder, que promete seguir marcando diferencia en lo que resta de la temporada.