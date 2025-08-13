Leagues Cup | Día, hora y los encuentros que se disputarán en la fase de los cuartos de final

Después de una emocionante fase de grupos, los mejores ocho equipos seguirán en la contienda en la fase final de la Leagues Cup.

Los mejores ocho equipos del certamen quedaron divididos entre cuatro de la MLS y cuatro de la Liga MX, para enfrentarse en la ronda de los cuartos de final, partidos que se disputarán de eliminación directa.

Con la mente en el pase a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 y en el premio de más de US$1.3 millones para el campeón, los representativos mexicanos deberán organizarse, pues tendrán un complicado calendario.

De manera oficial, la Concacaf emitió horarios, fechas y dónde se transmitirán los duelos decisivos entre los equipos de ambas ligas.

Los cuatro partidos se disputarán este miércoles 13 de agosto y uno de los duelos más atractivos será el que se llevará a cabo en el Chase Stadium​ en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida, cuando el Inter Miami se mida frente a Tigres de México a partir de las 18 horas.

El conjunto rosa luce como gran favorito para avanzar a las semifinales, a pesar de tener en duda la participación de su máxima estrella, Lionel Messi, por una lesión.

El resto de partidos se disputarán de la siguiente manera:

Toluca vs. Orlando City – 19 horas

Seattle Sounders vs. Puebla – 21 horas

LA Galaxy vs. Pachuca – 21.45 horas

Los juegos serán transmitidos para suscriptores de Apple TV+ alrededor del mundo.