Supercopa de Europa 2025 | Fecha, hora y dónde ver el duelo por el trono entre PSG y Tottenham

Un duelo de gala para lanzar la temporada 2025-2026 en Europa, la final de la Supercopa continental entre el flamante campeón de la Liga de Campeones, el PSG, que llega con la herida abierta de la derrota en el Mundial de Clubes, y Tottenham, ganador de la Liga Europa, en busca de sumar un nuevo título tras su irregular año pasado.

La ciudad italiana de Udine, será el escenario del primer partido oficial de ambos equipos. En el caso del PSG, incluso del primer encuentro desde que perdiese ante los blues el único título que dejó escapar la pasada campaña, pues sus jugadores se reincorporaron a los entrenamientos hace solo una semana, sin pretemporada.

Los de Luis Enrique afrontan el nuevo curso con muchas expectativas, una presión suplementaria y también la esperanza de mantener la dinámica gloriosa que les llevó a conquistar liga, copa y Liga de Campeones, con el único borrón del Mundial de Clubes.

Otro tropezón consecutivo en la Supercopa de Europa podría atenuar las ambiciones de una afición desencadenada y empezar con mal pie el año. La falta de pretemporada ha dejado pocas pistas de cómo será la nueva añada del PSG.

Las únicas señales llegan de los despachos, de donde se desprende que la versión 25/26 del proyecto de Luis Enrique no contará con el italiano Gianluigi Donnarumma bajo los palos. En el primer partido oficial, ni siquiera en la lista, una señal de que el club quiere que deje todo el espacio al joven Lucas Chevalier, de 23 años y por el que han pagado 55 millones al Lille, el más caro de la historia del club, un signo de que lleva puesto el marchamo de titular.

Para el duelo contra el Tottenham, todo apunta a que Luis Enrique se apoyará en la estructura que el año pasado le llevó a sentarse en el trono europeo y que puede disfrutar de la recompensa del trabajo que les ha dado la opción de disputar la Supercopa.

La única duda será Ousmane Dembélé, que ha arrastrado algunos problemas físicos en la semana de entrenamiento, mientras que Joao Neves tampoco está entre los convocados.

🎙️ ¡Entrenamiento en la previa de la Supercopa de Europa! 🔴🔵https://t.co/zu9if6tLOu — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 12, 2025

Todos los aficionados del Tottenham hubieran firmado con sangre estar en este partido, una Supercopa de Europa que es un premio extra por haber roto en mayo una maldición de 17 años sin ganar un título, al vencer en Bilbao al Manchester United en la final de la Liga Europa.

Sin embargo, medirse al PSG es también una amenaza e incluso un castigo para una plantilla tocada tras las bajas de Heung-min Son, que se ha marchado a la MLS, y de James Maddison, que se perderá gran parte de la temporada por una lesión de rodilla, y que aún no ha sido reforzada adecuadamente.

En los Spurs falta un jugador de ataque, que puede ser Savinho, si alcanzan un acuerdo con el Manchester City, o Eberechi Eze, si están dispuestos a pagar lo que el Crystal Palace pida por él.

Lo que es seguro es que el Tottenham no podrá contar con ninguno de ellos este miércoles, ni tampoco con el lesionado Dominic Solanke, que se ha perdido toda la pretemporada.

Esto les obligará a confiar en un Richarlison que busca su resurrección y en uno de los flamantes fichajes, quizás el más importante, Mohammed Kudus, que pese a no ser un 'nueve' al uso se alternará como referencia arriba con el brasileño.

El juego está pactado para que se dispute a partir este miércoles 13 de agosto a partir de las 13 horas (de Guatemala) en el Bluenergy Stadium y será transmitido en la plataformas de Disney Plus.

Posible alineación:

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha; Kudus, Sarr, Odobert; Richarlison.