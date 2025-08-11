Fútbol Internacional
Cuándo inicia LaLiga de España 2025-2026: primera jornada y fecha del primer clásico Real Madrid vs. Barcelona
El FC Barcelona iniciará la defensa de su título, mientras que el Real Madrid afrontará la nueva era con Xabi Alonso en su debut como técnico en LaLiga.
El delantero polaco del FC Barcelona Robert Lewandowski y Lamine Yamal , junto a sus compañeros, buscarán revalidar el título español. (Foto Prensa Libre:. EFE).
La pretemporada de los equipos españoles llegó a su final y esta semana ya trabajan con miras al inicio de la temporada 2025-2026 de LaLiga, en la que el FC Barcelona se estrenará como vigente campeón.
Los nuevos inquilinos del torneo son el Levante, que se consagró campeón en la Segunda División, y el Elche CF, que terminó en la segunda posición y logró el ascenso directo.
En tanto, el Real Oviedo, después de 24 años, regresa a la máxima competencia del futbol español, tras imponerse en el repechaje al Mirandés.
En cambio, Leganés, Las Palmas y Real Valladolid descendieron a la Segunda División.
LaLiga arrancará el viernes 15 de agosto, con el duelo entre el Girona y el Rayo Vallecano (11 horas), que inaugurará la nueva temporada.
El Barcelona debutará como visitante el sábado 16 de agosto, frente al Mallorca. Por su parte, el Real Madrid jugará su primer partido el martes 19 de agosto, contra Osasuna, en un encuentro que marcará el debut oficial de Xabi Alonso en el banquillo, en sustitución del italiano Carlo Ancelotti.
El primer clásico de España, entre el Real Madrid y el FC Barcelona, está programado para el 26 de octubre, en el estadio Santiago Bernabéu, por la décima jornada.
Primera jornada de LaLiga:
Viernes 15 de agosto
- Girona vs. Rayo Vallecano – 11 horas
- Villarreal vs. Real Oviedo – 13 horas
Sábado 16 de agosto
- Osasuna vs. FC Barcelona – 11.30 horas
- Alavés vs. Levante – 13.30 horas
- Valencia vs. Real Sociedad – 13.30 horas
Domingo 17 de agosto
- Celta de Vigo vs. Getafe – 9 horas
- Athletic vs. Sevilla – 11.30 horas
- Espanyol vs. Atlético de Madrid – 13.30 horas
Lunes 18 de agosto
- Elche vs. Betis – 13.30 horas
Martes 19 de agosto
- Real Madrid vs. Osasuna – 13 horas
El debut de tu equipo, ELCLÁSICO, el último partido... ⚽— LALIGA (@LaLiga) July 1, 2025
🗓 ¡Repasa todas las jornadas de la próxima temporada en #LALIGAEASPORTS!