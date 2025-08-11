Cuándo inicia LaLiga de España 2025-2026: primera jornada y fecha del primer clásico Real Madrid vs. Barcelona

Cuándo inicia LaLiga de España 2025-2026: primera jornada y fecha del primer clásico Real Madrid vs. Barcelona

El FC Barcelona iniciará la defensa de su título, mientras que el Real Madrid afrontará la nueva era con Xabi Alonso en su debut como técnico en LaLiga.

SANT JOAN DESPI (BARCELONA), 10/08/2025.- El delantero polaco del FC Barcelona Robert Lewandowski (3i) y Lamine Yamal (3d), junto a sus compañeros, durante la presentación del equipo previa al encuentro correspondiente 60.ª edición del Trofeo Joan Gamper que juegan ante el Como 1907, este domingo en el estadio Johan Cruyff de la localidad barcelonesa de Sant Joan Despi. EFE/Quique García

El delantero polaco del FC Barcelona Robert Lewandowski y Lamine Yamal , junto a sus compañeros, buscarán revalidar el título español. (Foto Prensa Libre:. EFE).

La pretemporada de los equipos españoles llegó a su final y esta semana ya trabajan con miras al inicio de la temporada 2025-2026 de LaLiga, en la que el FC Barcelona se estrenará como vigente campeón.

Los nuevos inquilinos del torneo son el Levante, que se consagró campeón en la Segunda División, y el Elche CF, que terminó en la segunda posición y logró el ascenso directo.

En tanto, el Real Oviedo, después de 24 años, regresa a la máxima competencia del futbol español, tras imponerse en el repechaje al Mirandés.

En cambio, Leganés, Las Palmas y Real Valladolid descendieron a la Segunda División.

LaLiga arrancará el viernes 15 de agosto, con el duelo entre el Girona y el Rayo Vallecano (11 horas), que inaugurará la nueva temporada.

El Barcelona debutará como visitante el sábado 16 de agosto, frente al Mallorca. Por su parte, el Real Madrid jugará su primer partido el martes 19 de agosto, contra Osasuna, en un encuentro que marcará el debut oficial de Xabi Alonso en el banquillo, en sustitución del italiano Carlo Ancelotti.

El primer clásico de España, entre el Real Madrid y el FC Barcelona, está programado para el 26 de octubre, en el estadio Santiago Bernabéu, por la décima jornada.

Primera jornada de LaLiga:

Viernes 15 de agosto

  • Girona vs. Rayo Vallecano – 11 horas
  • Villarreal vs. Real Oviedo – 13 horas

Sábado 16 de agosto

  • Osasuna vs. FC Barcelona – 11.30 horas
  • Alavés vs. Levante – 13.30 horas
  • Valencia vs. Real Sociedad – 13.30 horas

Domingo 17 de agosto

  • Celta de Vigo vs. Getafe – 9 horas
  • Athletic vs. Sevilla – 11.30 horas
  • Espanyol vs. Atlético de Madrid – 13.30 horas

Lunes 18 de agosto

  • Elche vs. Betis – 13.30 horas

Martes 19 de agosto

  • Real Madrid vs. Osasuna – 13 horas

