VIDEO | Así fueron los goles del triunfo del Real Madrid en el amistoso contra WSG Tisol

Arda Güler con personalidad y libertad, el compromiso defensivo de Vinícius, el debut polivalente de Álvaro Carreras y la efectividad de Mbappé para el triunfo de 0-4.

Además, el técnico del Real Madrid pudo comprobar, de nuevo, el buen estado de forma con el que Éder Militao ha llegado a la pretemporada.

El brasileño partió este martes como titular por primera vez desde el 9 de noviembre de 2024 ante Osasuna, cuando sufrió su segunda lesión de gravedad en la rodilla. Una en cada articulación que pararon en seco a uno de los centrales más destacados del mundo.

Frenazo para un Militao que, eso sí, inicia el camino a la temporada 2025-2026 en grandes condiciones físicas. Y, sobre todo, de confianza. El defensa no dudó en ir al corte, meter la pierna abajo, saltar al choque… sin ningún miedo a pesar de las dos operaciones importantes de rodilla a las que se ha sometido.

Además, volvió a marcar. Ante el amistoso frente al Leganés fue con un disparo desde el centro del campo, según compartió el propio Militao en sus redes sociales -pues el partido de entrenamiento fue a puerta cerrada-, y contra el WSG Tirol lo hizo con un remate de cabeza, una de sus especialidades.

Con Dean Huijsen como único central fijo en el once hasta el momento, Militao se confirmó como el acompañante más probable para el español el próximo martes en el estreno en Liga ante Osasuna.

Kylian Mbappé posa con un aficionado al final del partido contra el WSG Tisol. (Foto Prensa Libre: EFE).

Un once titular en el que también apunta a estar Álvaro Carreras. El lateral izquierdo se estrenó con el Real Madrid tras su fichaje, llegado después del Mundial de Clubes. Una apuesta del club en una posición en la que ya cuenta con Fran García y Ferland Mendy -actualmente lesionado- y que demostró tener condiciones diferentes a estos dos.

Xabi Alonso, quien da mucha importancia a los laterales -o carrileros si planea una defensa de cinco– ve a Carreras como un lateral para jugar por dentro y darle libertad a Vinícius en banda izquierda. Y así jugó en la mayoría del amistoso, dando consistencia al centro del campo y con libertad para llegar a las inmediaciones del área, donde amenaza con su buen golpeo.

Un Vinícius que, aunque no estuvo acertado con el balón en los pies en su habitual peligroso uno contra uno, sí mostró una faceta diferente, y necesaria, en la que insiste el nuevo cuerpo técnico: el compromiso defensivo. El brasileño estuvo solidario en el repliegue, lejos de ahorrar esfuerzos que repetía la pasada temporada, con el equipo partido cuando Carlo Ancelotti apostaba por jugar con tres delanteros.

Goles del Real Madrid: