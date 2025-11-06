Video: Así fue la agresión de Kevin Ruiz, de Xelajú MC, a Alexander Cifuentes, de Marquense

El Deportivo Marquense y el cuadro de Xelajú MC se enfrentaron este miércoles 5 de noviembre en una nueva edición del clásico del occidente, correspondiente a la jornada 18 del Torneo Apertura 2025. En un duelo de alta intensidad, los "leones" se llevaron la victoria por la mínima diferencia.

El único gol del encuentro llegó al minuto 37, cuando William Amaya aprovechó un pelotazo largo y venció al guardameta de los "superchivos", Darío Silva, asegurando los tres puntos para el equipo local.

El partido estuvo marcado por la tensión y las emociones fuertes. Se registraron dos expulsiones: la primera fue para Julio Fuentes, jugador de Marquense que se encontraba en la banca, quien fue expulsado al minuto 73 por presuntamente reclamar al árbitro Brayan López.

La segunda expulsión ocurrió en el tiempo de reposición, al minuto 90+8, cuando Xelajú MC buscaba el empate en un tiro de esquina. En medio de la jugada, Alexander Cifuentes (Marquense) y Kevin Ruiz (Xelajú MC) protagonizaron una pelea. Ruiz lanzó un codazo a la oreja de Cifuentes, quien respondió con un golpe con la mano izquierda en el rostro.

Ruiz reaccionó de inmediato con un derechazo que dejó a Cifuentes tendido en el terreno de juego. El árbitro mostró tarjeta roja únicamente a Kevin Ruiz, mientras que Cifuentes no recibió sanción alguna.

Cabe destacar que Alexander Cifuentes había ingresado al partido al minuto 87, en sustitución de David Chuc, con esta victoria, Marquense llega a 21 unidades, mismo con los que se queda el Xelajú MC.